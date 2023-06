As Dez Mais

Sexta-feira, 23 de junho de 2023.

Hoje é o dia das Viúvas.

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

A semana termina com a chegada nas clínicas particulares da vacina ‘Qdenga’, contra a dengue. Ela poderá ser encontrada por 301,27 a dose, mas pode chegar a até 600 reais com os impostos. No MS já são mais de 32 mil casos de dengue.

2ª)

Suspenso o julgamento de Jair Bolsonaro no TSE. A ação, que pode tornar Bolsonaro inelegível por 8 anos, será retomada na terça-feira. O ex-presidente cumpre hoje agenda política em Porto Alegre.

3º)

O secretário Hélio Peluffo concentra suas energias no modal ferroviário que é uma das metas do atual governador Eduardo Riedel. Na pauta a Ferroeste ligando Maracaju ao Paraná e a relicitação da malha Oeste.

4ª)

O vereador Tabosa que faz uma oposição ferrenha, mas responsável contra a administração municipal, sugeriu a abertura de uma CPI na Câmara para investigar denúncias do Ministério Público contra empresas de asfalto e locação de máquinas.

5ª)

Das dez assinaturas para instalar a CPI do Tabosa para investigar essas empresas denunciadas ele conseguiu até agora apenas quatro. Para os demais vereadores CPI é quando todo mundo investiga e nada se conclui.

…………………………

O Ecosistema “Dákila” cidade de Zigurats, recebe mensalmente mais de mil visitantes. São turistas do mundo inteiro vindo conhecer a futurística arquitetura da Cidade Mundial iniciada por Urandir Fernandes. A cidade de Zigurats se localiza em Corguinho-MS. Informações no site ‘cidadezigurats.com.br’. Nas redes sociais procure por: @dákilapesquisas.

……………………….

6ª)

O PT por enquanto segue rachado se o assunto for disputar a prefeitura de Campo Grande na eleição de 2024. De um lado o ex-governador Zeca do PT. Do outro a ex-candidata a governadora Gisele Marques. Mas o PT é assim mesmo: eles brigam, se rasgam, mas depois de juntam e disputam unidos.

7ª)

O minissubmarino da OceanGate infelizmente explodiu espalhando destroços próximo ao naufrágio do Titanic. Os cinco ocupantes morreram. O minissubmarino feito em “fundo de quintal” tinha todas as ferramentas para resultar num desastre. Deu a lógica.

8ª)

Em Rio verde de Mato Grosso duas onças-pardas foram abatidas próximo à Serra da Alegria. A PMA localizou uma moto e uma caminhonete Toyota Bandeirantes com armas e revólveres. Os envolvidos no caso estão presos. Vão pagar multa de mil reais e responderão por crime ambiental.

9ª)

Será realizado amanhã o Arraial do Tribunal de Contas. O evento está sendo realizado pelo SINSERCON presidido por Humberto “Cotia” e pela eficiente Mari Furlan. O dinheiro arrecadado será convertido para entidades filantrópicas e o evento será aberto ao público, na rua Delegado José Alfredo Hardman, 305.

10ª)

Juiz mandou quebrar o sigilo bancário e fiscal do ex-secretário João Antônio De Marco, sua esposa e filhos. Está sendo investigado sonegação de 22 milhões de reais entre 2011/2014 de quando ele foi secretário Municipal de Infraestrutura da Prefeitura de Campo Grande. O processo corre em segredo de Justiça.

Vocês sabiam que uma viatura de polícia militar que ficar à disposição de custódia de preso em qualquer hospital significa deixar de atender pelo menos 14 ocorrências?. Esse serviço já deveria ter sido normatizado pela SEJUSP. Falta decidir com quem fica o ‘abacaxi’. Para essas distorções que continuam existindo a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

