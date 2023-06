As Dez Mais

Quinta-feira, 29 de junho de 2023.

Hoje é o Dia do PAPA

Polícia Civil deu um “baculejo” em Mundo Novo. Na “Estrada do Cachimbo” a cobra fumou. Bandidos enfrentaram policiais que faziam rondas que retribuíram “fogo”. Pressionados eles fugiram, mas um acabou mortalmente ferido e acabou viajando desta para a melhor. Outros dois fugiram para o Paraguai.

Identificado bandido trocador de ‘chumbo’ com policiais em Mundo Novo. Trata-se de Edgar Casco Martinez, vulgo “Chiá”, 22 anos, paraguaio que vinha apavorando aquela região chamada como “Triângulo das Bermudas”: Mundo Novo-MS/Guaíra-Pr/Paraguai.

Ontem o Consórcio Guaicurus recebeu 71 novos ônibus. Isso é 15% da frota rodante nesta Capital. Uma “gota d’água” num oceano. Eles entram em uso a partir da semana que vêm.

Baculejo dado pelas delegacias de Brasilândia e Três Lagoas prendeu um ladrão especialista em furtar maquinários de empresas. O ladrão era operador das máquinas roubadas. O prejuízo causado a uma fazenda está calculado em 1 milhão de reais. Os maquinários estavam embarcados em pranchas quando a polícia apreendeu as máquinas.

Roraima e Mato Grosso são os Estados que mais cresceram no Brasil. Por ordem decrescente: Roraima, 41,3%; Santa Catarina, 21,8%; Mato Grosso, 20,5%; Goiás, 17,5%; Acre, 13,2%; Amazonas, 13,1%, Mato Grosso do Sul, 12,6%; o estado de Alagoas foi o “lanterninha” nesse ranking com 0,2%.

O Ecosistema “Dákila” cidade de Zigurats, recebe mensalmente mais de mil visitantes. São turistas do mundo inteiro vindo conhecer a futurística arquitetura da Cidade Mundial iniciada por Urandir Fernandes. A cidade de Zigurats se localiza em Corguinho-MS. Informações no site ‘cidadezigurats.com.br’. Nas redes sociais procure por: @dákilapesquisas.

As 10 cidades que mais cresceram no Brasil foram: Canaã dos Carajás – PA; Abadia de Goiás – GO; Extremoz – RN; Goianira – GO; Itapoá -SC; Querência – MT; Barra Velha – SC; Balneário Gaivota-SC e Extrema-MG.

Lojas, residências e escritórios desocupados Brasil somam 224.984 imóveis em relação ao mesmo período em 2010. Na área central desta Capital inúmeras portas fechadas na principal rua de comércio: a 14 de julho. Há uma crise no setor, mas disso pouco se fala.

Bombou a entrevista de Odilon Oliveira Junior, nosso querido Odilonzinho, no programa Boca do Povo, da FM-101.9. Ele revelou que “cada ônibus que quebra e que reclamam a AGEREG obriga o Consórcio passar pela avaliação de vistoria”. Parabéns!.

Governo do estado vai divulgar em julho o rateio de R$ 400 milhões de reais para a Educação. A autoria do projeto é do deputado Gerson Claro. O recurso será proveniente do ICMS da Educação. A verba vai turbinar a educação em todos os 79 municípios de MS.

O PL vai reforçar a campanha de reeleição do prefeito de Dourados Alan Guedes. O deputado federal Rodolfo Nogueira desistiu de sair candidato. Alan e Rodolfo tem sido visto juntos participando de inúmeras solenidades. Outro que também deverá reforçar a reeleição de Alan é o deputado federal Marcos Pollon.

Olhem o que o vereador Osmar Ajala, de Bodoquena disse na tribuna da Câmara Municipal de Bodoquena: “Vereador declara que comprou voto para estar representando o povo na Câmara Municipal de Bodoquena ”. Ele foi sincero, mas não deixa de ser uma pouca vergonha. O Tribunal Regional Eleitoral deveria afastá-lo e cassá-lo, mas o vereador acha que nada irá lhe acontecer. Esse merece a nossa dupla-tripla chicotadas.

