As Dez Mais

Sexa-feira, 30 de junho de 2023.

Hoje é o Dia do Caminhoneiro.

Continua hoje o julgamento de Bolsonaro no STE. Há uma expectativa que ele ainda consiga virar o placar, mas é pouco provável, ainda mais em se tratando do voto de Alexandre de Moraes. É um votinho só e a vaca foi pro brejo.

Segunda-feira a 067 Vinhos vai inaugurar a sua mais nova unidade na Eliseé Academie, na Rua Elvira Coelho Machado, 206. Vai ser a oportunidade de fazer novas amizades, saborear um bom vinho e entrar em contato com o universo dos vinhos unindo-o à gastronomia de altíssima qualidade. Compareçam e prestigiem.

Leitor das “10 Mais” mandou sugestão à prefeita Adriane Lopes: “Que tal um Hospital Pediátrico Municipal?”. É só pegar um projeto já votado pela Câmara Municipal em 2011 e mandar bala. O projeto “jaz” engavetado e prontinho para ser colocado em prática.

Em cidade do interior certa secretária de Educação fez um almoção para sindicalistas usando prédio escolar. Mandou servir almoço para seus convidados e usou comida da merenda escolar deixando a bagunça para os servidores da escola municipal limpar no dia seguinte. Se isso não for “improbidade administrativa’ então a minha Tia Laura é uma bicicleta.

O advogado Enio Murad que denunciou Waldir Neves por ‘improbidade administrativa’ apelou à Procuradoria Geral da República denunciando o conselheiro afastado de estar fugindo e interferindo no trabalho do serventuário da justiça.

O Ecosistema “Dákila” cidade de Zigurats, recebe mensalmente mais de mil visitantes. São turistas do mundo inteiro vindo conhecer a futurística arquitetura da Cidade Mundial iniciada por Urandir Fernandes. A cidade de Zigurats se localiza em Corguinho-MS. Informações no site ‘cidadezigurats.com.br’. Nas redes sociais procure por: @dákilapesquisas.

O conselheiro do TCE-MS Waldir Neves – Valdirzinho pros íntimos – afastado por corrupção e monitorado por tornozeleira eletrônica foi acusado por um Oficial de Justiça de estar fugindo para não assinar notificação judicial impedindo o trabalho do judiciário. “Ele virou um ‘sorvete’ disse o oficial, mesmo estando o réu impedido de se ausentar da cidade.

Governo do Estado deposita hoje os salários dos servidores estaduais que já poderão ser sacados na rede bancária. É uma injeção de mais de R$ 404 milhões de reais na economia do estado.

O vereador Osmar Ajala disse na tribuna da Câmara de Bodoquena que se elegeu comprando votos e até agora ninguém do Tribunal Regional Eleitoral disse nada. Isso mostra que além de corajoso ao admitir o crime eleitoral o vereador é respeitado e tem estrela capaz de garantir seu mandato.

Aprovada ontem na AL projeto de Lei que transforma o “tereré” como Patrimônio Imaterial e Cultural de Mato Grosso do Sul. A ideia nasceu da observação do deputado estadual Junior Mocchi.

A prefeitura de Campo Grande pediu o bloqueio de R$ 74 mil nas contas de Jamilzinho Name Filho, que está preso em Mossoró-RN, para pagar IPTUs atrasados. Essa atitude abre caminho para a cobrança de pelo menos 12 mil outros devedores que possuem dívidas ajuizadas pelo Município.

O mês termina com sete mortes violentas no conturbado trânsito de Campo Grande. Da mesma forma houve aumento de mortes nas nossas rodovias. Isso merece a nossa dupla-tripla chicotadas.

