As Dez Mais

Segunda-feira, 03 de julho de 2023.

Hoje é o Dia de São Tomé (Apóstolo).

Em nome do BDM o seu dinheiro digital está no “Ar”:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Julho começou dando sorte aos apostadores da Mega-Sena. Um apostador de Guia Lopes “pegou” quina ganhando R$ 35 mil reais. Dos 6.591 que “pegaram” a quadra, 99 são de MS. Um sortudo de Belém-PA “pegou” as 6 dezenas: 7, 11, 25, 51, 57 e 60 e ganhou 44 milhões. Prêmio magro para quarta-feira: R$ 3 milhões.

2ª)

Essa é para aqueles que gostam de aventuras radicais: Em São Paulo, mais especificamente no ABC fizeram uma tirolesa que atravessa a Mata Atlântica e termina em Cubatão, na Baixada Santista, em 60 segundos. A aventura virou a opção de férias. Em MS isso também poderia ser feito. Faltam investidores.

3º)

Uma notícia excelente: A acadêmica de medicina Suzany, depois de muito sofrimento e de ter contraído uma superbactéria durante sua internação no Proncor e que foi internada às pressas no Hospital Regional com perfuração da pleura, recebeu alta médica e já está em sua casa em Aquidauana.

4ª)

Vicentina também completou aniversario de 36 anos nesse mês de junho. A cidade está com várias entregas de obras e a popularidade do prefeito Marquinhos do Dedé está nas grimpas. Entre a população vicentinense o que se diz é que Marquinhos do Dedé é o melhor gestor aquela cidade já viu.

5ª)

Faleceu ontem na cidade de Dourados a Sra. Hermenegilda Resende Pereira (98), mãe do deputado federal Geraldo Resende (PSDB). Ela estava internada no Hospital do Coração e enfrentava as sequelas de uma queda, seguida de AVC e uma pneumonia. “Dona Gilda”, era natural de São Gotardo-MG. Criou 12 filhos. O sepultamento aconteceu hoje em Dourados. Aos familiares nossas condolências.

…………………………

O Ecosistema “Dákila” cidade de Zigurats, recebe mensalmente mais de mil visitantes. São turistas do mundo inteiro vindo conhecer a futurística arquitetura da Cidade Mundial iniciada por Urandir Fernandes. A cidade de Zigurats se localiza em Corguinho-MS. Informações no site ‘cidadezigurats.com.br’. Nas redes sociais procure por: @dákilapesquisas.

……………………….

6ª)

Violento acidente agora pela manhã na Br-163 próximo a Uniderp Agrárias, matou o motociclista Roberto Silva dos Santos envolvendo ainda 4 veículos. A colisão foi entre duas motos, uma Fiat Strada e um caminhão. A informação em caráter extraordinário foi do Repórter Rodoviário patrocinado pela TecnoDiesel.

7ª)

A Senadora Soraya Thronicke se filiou ao Podemos. Foi recebida com festa pelo partido. Sergio Murilo articula agora uma aliança com o PSDB a nível nacional. O PODEMOS pretende lançar a senadora à prefeita no próximo ano em Dourados ou Campo Grande.

8ª)

Programa Boca do Povo de hoje na FM-101.9 sobre o Hospital São Julião motivou agora pela manhã uma reunião urgente entre o presidente da Câmara de Campo Grande Ver. Carlão com o secretário de governo da Prefeitura João Rocha. Alguma coisa vai sair desse encontro. Já se fala na possibilidade da queda do secretário da SESAU Ver. Dr. Sandro Benites.

9ª)

Polícia Federal desmantelou poderosa quadrilha que agia na fronteira e que era conhecida como “Dom Corleone”. O grupo paramilitar fazia a segurança de traficantes de drogas e armas em Ponta Porã. O grupo mantinha um escritório de luxo de onde coordenavam todas as suas operações. Voltaremos ao assunto.

10ª)

“A direita morreu!” é o que mais dizem no Planalto depois que Jair Bolsonaro foi alijado da política por 8 anos por crime eleitoral. Isso abalou as estruturas ligadas ao ex-presidente. Ele não poderá participar da próxima campanha e políticos ligados à ele acusaram o golpe.

Em nome do BDM: o seu dinheiro digital vem aí…

As chicotadas do dia!

Passarinho me contou que por esses dias vai acontecer uma maga-hiper-ultra tarrafeada em setor comercial a respeito do uso de “laranjas”. Dizem que o “pega” é pra não deixar escarar ninguém. Numa época de tantos escândalos não é de se duvidar que a coisa será grande. Para o uso de “laranjas” que virou comum no serviço público a nossa dupla-tripla chicotadas do dia!

BDM ANUNCIA: Os aniversariantes do dia!

Vicente Telles: pai do querido Chiquinho Telles; Eder Pereira dos Santos; Wilson Aquino: jornalista; Mariana Zorzo; Anny Cristina; Mônica Thais Quadro; Claudete Souza Barbosa; César Amaral; Leonardo Simões Calarge; Poeta Guimarães Rocha; Tatiana Soares e nosso querido amigo radialista e jornalista Avelino Neto.

Nossos bons e queridos amigos:

Junior da Serralheria JR no Jd. Cerejeiras; Gilson do Mercado Silva no Estrela D’Alva; Adeli, da Mecânica do Adelino; Nossa querida atleta Jor. Neiba Ota: 3º lugar na Maratona de domingo; Acir da Fcia do Luizinho; André e Beth Puccinelli; Marcinho: jornalista de Terenos.

BDM: o seu dinheiro digital saúda a todos.!

Amanhã eu volto.

Abraço.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.