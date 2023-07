As Dez Mais

Terça-feira, 04 de julho de 2023.

Hoje é o Dia da Independência dos Estados Unidos.

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

A manhã começou com a FM-101.9 estreando seus novos microfones da marca SHURE os melhores existentes no mundo pela sua altíssima fidelidade que garante ao novo estúdio uma qualidade insuperável de voz.

2ª)

Abalou a manhã a entrevista de Wagner Caetano filho do saudoso e inesquecível empresário Antônio Caetano. Ontem ele ficou ‘frente à frente’ com pistoleiro que executou seu pai dentro do Procon-MS.

3º)

Uma das depoentes disse que “No Procon-MS já ocorreram audiências de policiais sacarem suas armas colocando-as sobre a mesa e os conciliadores serem instruídos de não constarem em ata esses atos impróprios de servidores públicos”.

4ª)

Outro depoente disse que o assassino de Antonio Caetano agiu de surpresa impedindo até mesmo a reação da vítima se proteger. Foi mesmo um crime premeditado e imperdoável.

5ª)

Bombou a entrevista da deputada Mara Caseiro no programa “Boca do Povo” na FM-101.9. Inteligente e responsável Mara continua cada vez mais bonita e querida pelo grande pública. Uma política irretocável. Foi um show pra começar a manhã.

6ª)

E ATENÇÃO!

Avião do Governo do Estado do Paraná que decolou ontem de Umuarama rumo a Paranaguá perdeu contato e pode ter caído na Serra do Mar. O bimotor ‘Piper Arrow’ transportava piloto e dois servidores estaduais. Helicópteros e aviões da FAB fazem buscas próximo a Guaratuba

7ª)

Nomes dos ocupantes do avião bimotor que provavelmente tenha caído na Serra do Mar no Litoral paranaense depois de decolar de Umuarama. O piloto do avião é Jonas Borges Julião. Os passageiros: empresário Heitor Genowei Junior: dono do avião e de postos de combustíveis em Umuarama e Felipe Furquim, assessor da Casa Civil. Um avião da Base Aérea de Campo Grande também auxilia as buscas

8ª)

Na fronteira o assunto é a fuga do mafioso Antonio Joaquim Mendes Gonçalves da Mota, de 30 anos, que mantinha um núcleo de pistolagens na fronteira e à seu serviço um grupo paramilitar com mercenários internacionais. Acredita-se que numa propriedade da família Toninho Mota tenha feito um cemitério particular para suas vítimas. Ele fugiu de helicóptero antes da operação da Polícia Federal.

9ª)

Há mais de um mês que a Avenida Hiroshima no Carandá Bosque II está às escuras. Sua iluminação central simplesmente está apagada. Comerciantes correm o risco de assaltos no período noturno. São quatro quadras com luz de lampião. Comerciantes preparam um protesto contra a concessionária e a falta de atenção da prefeita Adriane Lopes.

10ª)

O prefeito Eraldo Leite de Jateí conseguiu mais uma vez bisar o sucesso com a 46ª Festa da Fogueira. A cidade recebeu mais de 100 mil visitantes no período. A parte artística tornou a festa inesquecível. Dizem que “Melhor que essa só a próxima”. Eraldo é um prefeito recordista: faz uma excelente e irretocável administração e sua cidade figura no Guiness Book como a que faz a fogueira maior do País. A deste ano teve altura de 71 metros. O equivalente a um prédio de 22 andares.

