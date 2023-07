As Dez Mais

Quinta-feira, 06 de julho de 2023.

Hoje é o Dia da Criação do IBGE

Em nome do BDM o seu dinheiro digital está no “Ar”:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

O ex-governador André Puccinelli chamou Lurdes Monteiro, de Ponta Porã, para comandar o MDB naquela cidade. A decisão vinda “do alto” provocou uma debandada no partido naquela cidade.

2ª)

Falando em MDB e em Ponta Porã: o partido perdeu um dos grandes investidores e de inestimável valor político: Carlos Bernardo. Ele foi um bravo lutador pelo partido na eleição passada e defendia: a independência do diretório do MDB na fronteira e candidatura própria para a prefeitura de Ponta Porã. A “cacicagem” impediu o objetivo, mas não matou o sonho. A luta continua.

3º)

Sabendo que Carlos Bernardo saiu fora do MDB, vários partidos estão em busca da sua filiação. Ele é conhecido por ser amigo, leal e lutador. Na eleição passada teve mais de 35 mil votos. Carlinhos é um reforço respeitado. Por ganância da direção do partido na eleição passada o MDB deixou de fazer pelo menos um deputado federal.

4ª)

O ex-deputado Capitão Contar e sua esposa Iara Diniz foram afastados do PRTB por não prestar contas e não dizer o que fizeram com o dinheiro recebido da campanha. O PRTB nacional fez a intervenção no diretório para reformular o partido no MS.

5ª)

O Tribunal de Justiça deverá indicar o 7º juiz para analisar a ação popular contra o pagamento de ‘licença-prêmio retroativa’ a juízes e desembargadores em MS. Apesar de ser considerado ilegal, o benefício pago entre 2015 e 2020 variou entre R$ 22 mil e R$ 891 mil, devendo a conta superar a casa dos R$ 100 milhões. A ação popular visa impedir o pagamento dessa farra, mas juízes estão com medo de decidir.

……………Propaganda…………….

O Ecosistema “Dákila” cidade de Zigurats, recebe mensalmente mais de mil visitantes. São turistas do mundo inteiro vindo conhecer a futurística arquitetura da Cidade Mundial iniciada por Urandir Fernandes. A cidade de Zigurats se localiza em Corguinho-MS. Informações no site ‘cidadezigurats.com.br’. Nas redes sociais procure por: @dákilapesquisas.

……………………….

6ª)

O GAECO fez uma operação para desarticular grupos criminosos com participação em um esquema de golpes através de empréstimos consignados que movimentou R$ 190 milhões em menos de cinco anos. Entre os alvos, estão advogados, vereadores e servidores públicos em oito estados. O rombo é de 190 milhões.

7ª)

No âmbito da “Operação Arnaque” o Gaeco prendeu em Floriano-PI, o advogado sul-mato-grossense Luiz Fernando Cardoso Ramos, apontado como chefe da organização criminosa especialista em esquema de advocacia predatória contra bancos e empresas telefônicas. Em Iguatemi, um arsenal com 15 armas diferentes foi apreendido na casa do advogado Luiz Fernando Cardoso Ramos: espingardas, pistolas, rifle e carabinas; 29 carregadores e 9,1 mil munições.

8ª)

O Prefeito Eduardo Campos de Ponta Porã entregou ontem dia 05, a nova Unidade Básica de Saúde “Dr. Rodrigo Lima Vilhanueva”, no Bairro Kamel Saad. A obra teve um custo de aproximadamente 1,8 milhão de reais e vai beneficiar diretamente mais de 3 mil pessoas residentes na região.

9ª)

O secretário de governo Pedro Caravina exonerou os ex-vereadores de Ladário André Franco Caffaro (Dedé) e Agnaldo dos Santos da Silva. Eles foram condenados por corrupção e vão cumprir oito anos e seis meses de prisão em regime fechado. Perderam a boquinha de quase 5 mil mensais no estado, mas vão fazer um curso para ‘leão’ gratuitamente.

10ª)

Direito de resposta:

Ontem divulgamos a notícia de que equipes do Procon-MS fiscalizou postos de combustíveis. A fiscalização de fato aconteceu, mas foi uma ação legítima do Procon municipal de Campo Grande. O Procon estadual continua como sempre: parado.

Em nome do BDM: o seu dinheiro digital vem aí…

As chicotadas do dia!

Advogado ex-candidato poderá ser investigado pela Polícia Civil por estelionato. Passarinho me contou que ex-servidores teriam sido obrigados a “doar” seus salários em troca de apoio político. Ele teria prometido devolver a grana no final da campanha, mas como perdeu a eleição deu cano em todo mundo. Se a informação corresponder a veracidade isso merece a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

BDM ANUNCIA: Os aniversariantes do dia!

Senadora Tereza Cristina; Dr. Milton Nakao; Rosana Maiolino Volpe; Dr. Mauricio Anache; Nabia Maksoud; Alessandra Ramos; Jorge Santana; Valdomiro Sobrinho: prefeito de Mundo Novo; Profa. Jussara Demílio; Nathália Barros e Kelly Cristina Costa.

Nossos bons e queridos amigos:

Eduardo Campos prefeito de Ponta Porã; Ariosto Barbieri: da Agilitá; Glaucio Cabreira: vereador em Jardim; Maurinho: da Agepen; Cantora Mary Lopes; Ver. André Luiz: de Bonito; Mazinho: Presidente do Sindicargas; Flávio Kayatt: Cons. TCE-MS; Dr. Carlos Marques: advogado e João Rocha: secretário de Governo da Prefeitura que amanhã estará no programa ‘Boca do Povo’ da FM-101.9 falando sobre o REFIS que será dado pela prefeita de Campo Grande Adriane Lopes.

BDM: o seu dinheiro digital saúda a todos.!

Amanhã eu volto.

Abraço.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.