As Dez Mais

Sexta-feira, 07 de julho de 2023.

Hoje é o Dia da Mundial do Chocolate

Em nome do BDM o seu dinheiro digital está no “Ar”:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Em Barretos-SP, o professor de uma escola foi denunciado por assédio. Uma aluna autista, de 13 anos, escreveu uma carta com 3 laudas denunciando o assédio sexual detalhadamente. A denúncia foi repassada pela direção da escola à Polícia Civil e o professor acabou preso.

2ª)

Eduardo Riedel já está ultimando o acesso por rodovia ao Forte Coimbra, em Corumbá. O investimento na rodovia MS-454 é de R$ 33 milhões. 40% em revestimento primário e drenagem já está pronto. Pecuarista, agricultores e turistas agradecem.

3ª)

Boca do Povo incorporou mais uma viatura para o seu Departamento de Interior. A maior revista, com tiragem de 25 mil exemplares semanais está presente em todas as 79 cidades sul-mato-grossenses. A ordem é crescer, integrar e informar.

4ª)

A PF deflagrou ontem a ‘operação seletor’. Desarticulou uma quadrilha em Cascavel-Pr, especializada em tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro. A organização criminosa teria assassinado pelo menos 12 pessoas. Cumpridos14 mandados de prisão preventiva, 28 de busca e apreensão, seqüestro de bens móveis e imóveis e bloqueio de contas.

5ª)

TCE-MS intimou a Prefeitura de Pedro Gomes sobre o Pregão Presencial nº12/23 que comprou R$ 2,1 milhões em combustíveis. Detectadas inúmeras irregularidades e exigências descabidas. O prefeito tem 5 dias para explicar a “bagaça”.

……………Propaganda…………….

O Ecosistema “Dákila” cidade de Zigurats, recebe mensalmente mais de mil visitantes. São turistas do mundo inteiro vindo conhecer a futurística arquitetura da Cidade Mundial iniciada por Urandir Fernandes. A cidade de Zigurats se localiza em Corguinho-MS. Informações no site ‘cidadezigurats.com.br’. Nas redes sociais procure por: @dákilapesquisas.

……………………….

6ª)

Meteorologia avisando que o frio estará de volta ao MS na quarta-feira (12/07). Temperatura vai cair a 3 ou 4 graus de mínima e ‘máximas’ que podem chegar durante o dia em 32 graus. Umidade relativa do ar variando entre 20 a 40% clima de deserto e chuvas de fracas a moderadas. Podem ir tirando os casacos da naftalina.

7ª)

Aprovado o texto-base da Reforma Tributária. A Emenda à Constituição vai à segunda votação. Foram 382 votos a favor, 118 contra e 3 abstenções. Da bancada de MS votaram a favor ¨Beto Pereira, Geraldo Resende, Dagoberto Nogueira, Vander Loubet e Camila Jara. Votaram conta: Luiz Ovando, Rodolfo Nogueira e Marcos Pollon.

8ª)

Começa hoje as festividades pelos 60 anos de Fátima do Sul. Serão 3 dias de atividades: 7, 8 e 9 com entrada franca. Shows com os Barões de Pisadinha, Goerge Henrique & Rodrigo, Munhoz & Mariano e João Carreiro. Praça de Alimentação, Parque de diversões e rodeio em touros.

9ª)

A tucanada se reunirá amanhã dia 08, toda liderança do PSDB estará presente o convidado especial será o presidente nacional do PSDB e governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O encontro ocorrerá no período da manhã, na sede do Diretório Estadual do PSDB, em Campo Grande.

10ª)

Entrevistei hoje na FM-101.9 nosso querido Gilmar Ribeiro, o “Mazinho” presidente do SINDICARGAS. Entrevista proveitosa. Com ele o número de associados cresceu, a entidade se fortaleceu ainda mais para defender seus associados. Parabéns!

Em nome do BDM: o seu dinheiro digital vem aí…

As chicotadas do dia!

Estão fugindo doa Oficiais de Justiça como o diabo foge da Cruz: Waldir Neves e Alcides Bernal. Não querem deixar se notificar. Valdir Neves com uma ‘baita’ tornozeleira eletrônica consegue se esconder dos oficiais. Nos dias 6, 14 e 16 um oficial foi atrás do conselheiro e não ‘o’ encontrou. Isso merece a nossa dupla-tripla chicotadas.

BDM ANUNCIA: Os aniversariantes do dia!

Profa. Angélica Lima; Márcia Dobashi; Elisandra Shiroma; Patrícia Córdoba; Keila Lisboa Sorelli; nosso querido Laerte Tetila; Ildemar Mota Lima; Luciano Maiolino; Domingos Correa Ribeiro. Aniversariam amanhã: Deputada Lia Nogueira; Alexandre Barbosa (Sinpol); Juliano Barreto: cantor; Jor. Moisés Palácios; Dra. Fábia Zelinda Favaro: advogada.

Nossos bons e queridos amigos:

Flávio Câmara: da Mata do Jacinto; Osvaldão do Jd. Noroeste; Nara: assessora do deputado federal Marcos Pollon; Dr. Adriano Garcia Geraldo; Dr. Mansour Elias Karmouche; Dr. Herbert Assunção: empresário; Cel. Waldir Acosta; Cel. Mauro; Marimar da S&S Cestas Básicas; Ver. João Rocha: secretário de Governo da Prefeitura de Campo Grande e Waldemar: assessor da Prefeitura de Sidrolândia.

BDM: o seu dinheiro digital saúda a todos.!

Segunda-feira eu volto.

Bom final de semana a todos!

Abç!

Fuuuuuuuuuuuuuuui.