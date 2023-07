As Dez Mais

………………….

Quinta-feira, 13 de julho de 2023.

Hoje é o Dia Mundial do rock.

Em nome do BDM o seu dinheiro digital está no "Ar":

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Tentativa de feminicídio: Maurilía Sartori Marques, de 27 anos, foi baleada no rosto na noite de ontem em Nova Andradina. A bala entrou pela boca e saiu pela nuca. Ela passou por cirurgia de emergência.

2ª)

Incêndio em terreno da ‘Embrapa Gado de Corte’ na tarde de ontem na Vila Popular em Campo Grande, deixou todo mundo em polvorosa. Uma torre de comunicação do exército e a UPA do Santa Mônica ficaram em meio a fumaceira.

3º)

Nota de Repúdio do SITPAN e da FETAM-MS/CUT “tascou a lenha” nos vereadores: Aldemir Alves, Fábio Pertile, Macalé, Joãozinho Bem-Te-Vi, Zequinha da Ótica, Joel Feta e Manoel Luz, além do prefeito Nildo Alves Albres, pelo tratamento “carrasco” e desrespeitoso para com os servidores municipais. A nota foi do tipo: “Vamos esperar vocês no próximo ano”.

4ª)

A SOLURB vai comer o ‘pão que o diabo amassou’ depois que o juiz Sérgio Kuklina do STJ decidiu pelo cancelamento do contrato do lixo. Um novo certame deverá ser licitado em no máximo um ano. A empresa deverá concorrer com outras mais fortes, mais baratas e com melhores serviços. E, desta vez não haverá apadrinhamento político…

5ª)

Passarinho mandou os moradores do Oliveira “ficarem frios”. As obras de asfaltamento que pararam sem dizer ‘porque’ vão andar rapidinho. A BTG recebeu generoso aditivo e o preço da obra foi elevado para R$ 118 milhões. Tudo anda bem com aditivo…

6ª)

Toma posse amanhã às 19hs na Câmara Municipal de Campo Grande a nova diretoria do LIONS/NORTE para o ano 2023/2024. Na presidência nossa querida Vera Lúcia Amorim da Costa e Castro e Dr. Eliézer Melo Carvalho. Parabéns!

7ª)

Faleceu hoje em Umuarama-Pr, aos 89 anos de idade, a Sra. Carmem Rodrigues Navacchi, mãe da deputada estadual Mara Caseiro. À nossa querida amiga Mara e demais familiares as nossas condolências.

8ª)

Bombou mais uma vez a entrevista do deputado federal Beto Pereira do PSDB no programa “Boca do Povo” da FM-101.9. Beto disse estar visitando a cidade e fazendo um programa administrativo onde dois viadutos iniciais acabam com os ‘nós’ no trânsito: um para a rotatória da Coca-Cola e outro para a Mato Grosso sobre a Via Park, além de “onda verde” para as grandes avenidas.

9ª)

Zeca do PT “azedou” com a base aliada. Ele promete fazer uma oposição feroz e contundente contra o governador Eduardo Riedel na Assembleia. Olha que ter o Zeca como oposição não é nada bom, dizem os próprios aliados, porque o deputado petista já foi vereador, deputado e governador. Resumindo: Ele sabe onde dormem as corujas.

10ª)

Motos com pneus carecas e pilotos sem CNH são novos problemas do trânsito na Capital. Ontem um casal morreu em consequência. José Inácio de Araújo Junior, 40 anos, e uma mulher ainda não identificada, se estatelaram contra uma carreta na saída para Cuiabá. Morreram os dois. Dizem que o pneu careca da Biz onde estavam estourou e desgovernou a moto que perdeu a trajetória batendo contra a carreta.

Tem gente de olho num contrato de 230 mil reais que está por acontecer entre a Câmara Municipal de Deodápolis e uma empresa de Jateí, para digitalizar documentos antigos. O assunto virou gozação na cidade e já mandaram levantar os “donos” da empresa prestadora de serviços. O assunto está borbulhando. Como dizia a Tia Laura: onde há fumaça, há fogo”. Isso merece a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

