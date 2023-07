As Dez Mais

STIMULUS SYSTEMS anuncia:

(abertura)

Segunda, 17 de julho de 2023.

Hoje é o Dia do Curupira.

Em nome do BDM o seu dinheiro digital está no “Ar”:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Programa ‘Boca do Povo’ de hoje entrevistou o prefeito de Dourados Alan Guedes. Ele falou da sua administração, obras, política, adversários, bom relacionamento com a Câmara Municipal e que ficará uns 15 dias afastado devido a uma pequena cirurgia que fará no joelho esquerdo.

2ª)

Megasena de sábado:

4, 12, 18, 21, 25 e 49 O prêmio não teve acertadores. Para quarta será de 50 milhões. 178 acertaram a quina e 9.213 fizeram a quadra.

3º)

E o bom nome do saudoso e querido amigo Cel. Flávio Américo dos Reis virou nome de rua no Condomínio das Palmeiras, onde ele foi um dos primeiros moradores. Flávio foi um homem bom, correto, leal, amigo e que muito ajudou ao MS em sua trajetória como militar ou como ex-secretário do extinto INAMB. Homenagem merecida que orgulha a todos nós. Parabéns!

…………………..publicidade………………….

Atenção! A Stimulus Systens resolve problemas de AVC com atrofia muscular, bursite, ciático, bico de papagaio, hérnia de disco, má-circulação e outras. Chame o Paulo da Stimylus Systems: 99852-2021. Demonstração grátis.

……………………………………………………….

4ª)

Casal preso em Laranjeiras do Sul no centro-oeste do Paraná, estava no maior “vuco-vuco; rala-e-rola” em um ponto de ônibus da pequena cidade. Eles foram filmados e o resultado das cenas foram jogadas na internet.

5ª)

Moradores do Oliveira estão festejando hoje a volta das patrolas e a continuação do asfalto que estava parado. Nos incumbiram de parabenizar a prefeita Adriane Lopes pelas obras e festejam o fim dos sofrimentos provocados pelas ruas de terras nos dias chuvosos. Parabéns!

……………Propaganda…………….

Mensalmente mais de mil visitantes vão a Corguinho conhecer a futurística Cidade Zigurats. São turistas do mundo inteiro vindo conhecer a futurística Cidade Mundial iniciada por Urandir Fernandes. Conheça Zigurats. Informações no site ‘cidadezigurats.com.br’. Nas redes sociais procure por: @dákilapesquisas.

……………………….

6ª)

Morreu sábado o colega jornalista José Luiz Alves que durante muito tempo foi correspondente no Mato Grosso ainda uno do Jornal do Brasil. Gaúcho de S. Pedro do Sul, era apresentador do programa de televisão “Campo e Lavoura” em Rondônia. Ele também passou pela Veja e outras grandes publicações.

8ª)

Incidente no aeroporto de Roma: O Ministro do STF Alexandre de Moraes foi atacado e xingado por três brasileiros na sexta-feira. O filho do ministro, que é advogado, chegou tomar uns ‘petelecos’. Alexandre retornava de uma palestra em Siena-Itália e foi descoberto antes de entrar na sala Vip do aeroporto.

9ª)

Por motivo de segurança todas as quadras próximas ao Fórum de Campo Grande estão fechadas e policiadas. É o julgamento de Jamilzinho Name Filho. O trânsito está conturbado. Nota-se um exagero nessa precaução. O julgamento é sobre a morte do acadêmico de Direito Matheus Xavier que teria sido assassinado por uma “milícia” comandada por Jamilzinho.

10ª)

No Paraná estão prevendo a cassação do mandato do senador Sérgio Moro atiçando as lombrigas daqueles que poderão substituí-lo caso isso aconteça. Na briga pela vaga estão: O deputado licenciado Ricardo Barros (PP) e o ex-deputado Paulo Martins, do PL. O relator do caso é o des. Mário Jorge do TRE-Pr.

Em nome do BDM: o seu dinheiro digital vem aí…

As chicotadas do dia!

PRFs interceptaram um veículo apressado. O motorista ficou muito nervoso. Perguntado onde estava indo com tamanha pressa o motorista disse morar na região e que entregaria uma carga em “Maracujá”. Estranhando ser da região e não saber que a cidade que se chama “Maracajú” os policiais resolveram dar um baculejo na carga e encontraram maconha pra dar e vender. O motorista foi autuado em flagrante. Como dizia a Tia Laura: A pressa é inimiga da perfeição”. Esse merece a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

BDM ANUNCIA: Os aniversariantes do dia!

Nosso querido Murilo Zauith; Desembargador Dr. Paschoal Carmelo Leando; Júlio Cheda: o maior cantador de tangos do País; Carmen Peralta; Elma Souza; Giovani Sessa; Emerson Mariano; Eliza Antunes; Celina Vargas e Tatiane Geib em Frederico Whestphalen-RS.

Nossos bons e queridos amigos:

Jornalista Ginêz César: Chefe da Comunicação da Prefeitura de Dourados; Carlão Borges: presidente da Câmara Municipal de Campo Grande; Michelle Rodi: em Campinas-SP; Nilo Arantes: de Rochedo; Zé Augusto: empresário em Goiânia; Dr. Cesar Quintas Guimarães e família; Zé Mário: em Terenos; Empresário Miltinho Insuela Pereira; Pecuarista Estanislaw Ciasca; Marimar da S&S Cestas Básicas, Jor. Marinalva Pereira e Tavinho Augusto.

BDM: o seu dinheiro digital saúda a todos desejando-lhes um feliz dia!

Amanhã eu volto.

Abraço.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.