As Dez Mais

Terça-feira, 18 de julho de 2023.

Hoje é o Dia Internacional de Nelson Mandela.

Recomeçou hoje o julgamento de Jamilzinho Name Filho. Serão ouvidos: Eliane Benitez Batalha, Orlando Curica, um advogado e um psiquiatra. É o 2º dia de julgamento. O de ontem durou 9 horas.

Prefeito Valdir Junior, de Nioaque convida a todos para a Festa de 133 anos de emancipação político-administrativa da cidade. Hoje tem show com João Bosco e Vinícius e a a arrecadação da festa será inteiramente doada para a APAE. Compareçam e prestigiem.

Habib’s perdeu a chamada “Guerra das esfihas”. A loja da Afonso Pena com 20 funcionários, inaugurada em 2010 foi fechada. Na “Guerra das Esfihas” as do Habib’s custavam 0,99 centavos.

Deputado estadual Pedrossian Neto é o novo presidente do diretório do PSD nesta Capital. Depois da decisão anunciada pelo senador Nelsinho Trad todos aparecem numa foto, sorridentes e satisfeitos. Sinal que não houve disputa.

Polícia Federal está correndo atrás de sonegadores de impostos federais. A operação “Special Condicion” continua nas ruas atrás de fraudadores da Previdência. O prejuízo seria de 9 milhões. Até agora ninguém foi preso, mas é assim que a “coisa” começa.

Dono de curtume foi condenado a 2 anos e 1 mês no regime aberto por omitir informações previdenciárias de funcionários. Denunciado por sonegação o empresário poderá recorrer da sentença. Segundo o MPF o empresário descontava dos funcionários, mas não repassava ao órgão recebedor.

O júri de Jamilzinho Name vai durar até quinta-feira. A previsão é do juiz Aluízio Pereira dos Santos que preside o julgamento. Os jurados estão isolados num hotel em nossa Capital: um em cada quarto, impedidos de contato externo, uso de celular e acesso à rádio ou televisão.

Na Índia um casamento acabou porque a noiva descobriu que ele era ‘careca’. A notícia saiu no “Índia Today”. O noivo usava peruca e acabou xingado e ofendido por esconder o que seria um “defeito” na sociedade indiana.

Senador Nelsinho Trad, do PSD, garantiu pagamento de “meio milhão de reais” de sua emenda parlamentar para o setor de saúde de Miranda. Em 3,6 anos de mandato o senador já mandou 5,4 milhões para aquela cidade. Do montante, 2,4 milhões já foram liberados.

Polícia preocupada com fabricante de “Fake News” condenado pelo TREMS a pagar multa de R$ 25 mil por campanha insidiosa contra o atual governador Eduardo Riedel. Mesmo multado o condenado agora está acusado de campanha mentirosa contra sindicatos que estão tentando articular com o governo melhores condições salariais para servidores filiados. Isso merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

