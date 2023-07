As Dez Mais

STIMULUS SYSTEMS anuncia:

No julgamento mais demorado da década um momento de muita emoção. O Dr. Aluízio Pereira autorizou que o réu Marcelo Rios visse, pela primeira vez em 4 anos os seus filhos. O encontro foi reservado. Muito triste, mas a sensibilidade do Magistrado mereceu aplausos.

Dizem que para economizar despesas com moradia uma deputada federal e uma ex-deputada federal resolveram morar juntas em Campo Grande e em Brasília. Elas racham o aluguel e vivem numa boa. É assim que se enriquece: ganhando bem e economizando nas despesas.

Tribunal de Contas prepara dia 4 de agosto um grande Encontro que discutirá com palestras, debates, discussões sobre a primeira infância. Será no Palácio Popular da Cultura e o convite é do presidente do TCE-MS Conselheiro Jerson Domingos. Anote na sua agenda e compareça.

Receita Federal estimou em maio que a arrecadação dos ‘jogos de apostas on-line’ seria entre 3 a 6 bilhões anuais. O projeto tramita na Câmara Federal. 1% dessa arrecadação iria para o Ministério dos Esportes. Lula garantiu Ana Mozer no cargo de Ministra dos Esportes até o final do mês. Ela irá representar o governo na Copa do Mundo Feminina de Futebol.

Falando em Copa do Mundo Feminina os servidores estaduais terão horário diferenciado nos jogos da nossa Seleção. A Copa começa amanhã, dia 20, e vai até 20 de agosto. Terá 32 seleções e será disputada na Austrália e Nova Zelândia. Parabéns à presidente da FESERP Lílian Fernandes e ao governador Riedel pela sensibilidade.

A justiça julgou ontem o imbróglio sobre presidência do União Brasil e entendeu que a ex-deputada Rose Modesto é a presidenta de direito, porém tudo está sendo resolvido hoje. Todos envolvidos estão reunidos para decidir “quem é quem” no partido.

O casal que agrediu o ministro Alexandre de Moraes e seu filho no aeroporto de Roma começou a comer o ‘pão que o diabo amassou’. A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na casa deles e apreendeu um computador e um celular. A dança continua.

O vice-governador Barbosinha vai mesmo trocar o PP pelo PSB, para sair candidato à prefeitura de Dourados. A troca é vantajosa para o PSB que ganha um importante aliado bom de voto e com posição política definida. Fontes do PSDB dizem que o partido vai ficar neutro na disputa no 2º maior colégio eleitoral do MS.

Liberado para conversar com a família o réu Jamilzinho Name. Ele foi levado para uma sala, sem algemas e autorizado pelo Dr. Aluízio Pereira dos Santos a conversar com sua mãe, filhos e cunhada. Foi um momento de muita emoção. O julgamento entra hoje no seu terceiro dia devendo terminar amanhã.

Parece mentira, mas é verdade. Um assaltante com paralisia cerebral e surdo-mudo entrou numa joalheria em Canela-RS com sua cadeira de rodas e anunciou um assalto utilizando os pés para apontar a arma. Como não ‘fala’, exibiu um bilhete que dizia: “Passa tudo. Não chama atenção”. Detalhe: “atenção” estava escrita com dois “ésses” e não com “cedilha”. Para completar a pistola era um simulacro. Por ser surdo não ouviu a sirene da polícia. E pra “fechar o pacote” o carro da polícia não tinha rampa de acesso para recolher o meliante que foi “incluído” no mundo do crime. Esse merece nossa dupla-tripla chicotada do dia.

Simone Silva da ALEMS; Professor Marmo Marcelino; Debora Dutra; Nathali Coelho; Jor. Dante Filho; Sandra Mara Buchara e Jor. Wilson de Carvalho.

Policial Civil Neuri Cortez Chefe do Posto de Identificação da SEJUSP no Prático da Cel. Antonino e assistentes Caroline e Fernanda. Parabéns pelo bom trabalho que prestam à sociedade; Kelsen: da CGMED em Aquidauana; Mary Furlan: do TCE-MS; Dr. Jânio Carneiro: oftalmo do Instituto da Visão; Ricardo Ojeda: a melhor esfiha da região do Prosa; D. Albina; Dr. Alexandre de Oliveira: advogado; Dr. Fábio Nogueira Costa: Advogado diretor da OAB-MS e Elizete Eliete: da Joneli Doces.

