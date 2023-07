As Dez Mais

STIMULUS SYSTEMS anuncia:

(abertura)

Quinta-feira, 20 de julho de 2023.

Hoje é o Dia do Amigo.

AS '10' MAIS!

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

A megasena acumulou novamente. Dezenas sorteadas: 20-27-34-44-50-54. Prêmio para sábado: R$ 60 milhões. Quina com 50 acertadores e quadra com 3.638.

2ª)

Na política o comentário de ontem era que Bolsonaro vai chamar a senadora Tereza Cristina para ser vice de Michele Bolsonaro que vai disputar a presidência em 2026.

3ª)

Moradores do Oliveira e adjacência estão ‘revirando os olhinhos’ com as máquinas da prefeitura roncando pelas ruas do bairro e preparando a última etapa para do asfaltamento. Por lá só se fala no nome da prefeita Adriane Lopes.

4ª)

Saiu de Terenos o inquérito sobre o suicídio da delegada Ezilda. O inquérito foi parar na Homicídios de Campo Grande. Passarinho me contou que está sendo investigada a possibilidade dela ter sido assassinada.

5ª)

No Chaco, região que compreende Bolívia/Paraguai e Argentina, encontrado um monomotor Cessna-206, que pilonou na região de Concépcion. Os ocupantes fugiram. Na aeronave encontrados 324 quilos de cocaína. O avião tinha sido roubado de um Aeroclube da Bolívia.

6ª)

Passarinho me contou que o jornalista Antônio João passou por delicada intervenção cirúrgica, mas se recuperou rapidamente e está prontinho para ir pescar que é o seu esporte predileto, de preferência lá pras bandas do famoso Piquiri.

7ª)

Jamilzinho Name condenado a 23 anos e 6 meses de cadeia. O pistoleiros Marcelo Rios: condenado a 23 anos e 6 meses; Vladenilson Daniel Olmedo a 21 anos e 6 meses. Serão julgados por outros crimes que estão nas prateleiras do judiciário. Vem mais “cana” por aí.

8ª)

Marcelo Rios sempre foi um pistoleiro sanguinário. Aos 18 anos matou em Porto Murtinho de forma covarde um jovem pelas costas. A bala acertou na nuca da vítima. Matou à traição e nunca lhe aconteceu nada. Desta vez a mão de Deus pesou sobre ele. Aqui se faz, aqui se paga.

9ª)

Na Argentina começou a temporada do “peixe-pênis”. Trata-se de um verme marítimo entre 25 a 30 centímetros que vive escondido em locas e que servem de alimento para tubarões e outros peixes. É comido na Coréia e na China como iguaria. A temporada do “peixe-pênis” é rápida.

10ª)

Nelsinho Trad poderá trocar o PSD pelo PL. O acerto teria sido feito na cabeça com Valdemar da Costa Neto. O PSD ficou pequeno demais para o senador. O PSD segue encolhendo aqui no MS. Não deve ter candidato à prefeitura e apenas à vereança.

As chicotadas do dia!

As chicotadas do dia!

Continua nebulosa a prisão de um funcionário da Câmara Municipal de Campo Grande que por lá trabalhava como nomeado há pelo menos ‘doze’ anos ganhando salário de quase 15 mil mensais. Era conhecido como “filho do padre” e viciado em pedofilia. O assunto continua borbulhando, sinal que não está superado e que poderá voltar à tona. Essas coisas contadas pela metade merecem as nossas duplas e trilhas chicotadas do dia.

BDM ANUNCIA: Os aniversariantes do dia!

Douglas Teixeira: da Defesa Civil; Liberato Elias: Policial; Mônica Rakuk; Tamyris Gonçalves; Vera Recalde; D. Nelci Locatelli; José Alfredo Nahas; Luciano Munarini; Cleber Oliveira; Zulmira Menacho; Afonso José da Silva e Clarice Gonçalves Fabiani.

Nossos bons e queridos amigos:

Ana Cristina Cantero Dorsa: Supte. Das Políticas Educacionais (SUPED); Jose Antônio Roldão: Superintendente do MAPA-MS; Janaina Gaspar Assessora de imprensa do vereador Carlão; Professor Wagner Cordeiro Chagas: historiador político em Fátima do Sul; Hamilton e Prof. Eugênia; Juliana Aranda: da RU Uniformes: que vai promover um curso sobre “Habilidades de Liderança para Jovens Empresários” entre 24 e 28 deste mês; Darcy de Bela Vista que apresenta a 51ª EXPOBEL.

Nossos bons e queridos amigos:

