As Dez Mais

Sexta-feira, 21 de julho de 2023.

Hoje é o Dia do Garimpeiro.

Madrugada pavorosa na Br-163 entre Caarapó e Juti. Dois caminhões bateram, pegaram fogo e seus motoristas morreram carbonizados. José Antônio de Lima (38) e Tiago Leonardo Duarte (34) são as vítimas. Eles residiam em Fátima do Sul.

O PSDB vai confirmar dia 02 de setembro o nome do deputado federal Beto Pereira como pré-candidato à prefeitura de Campo Grande. A escolha será chapa única encabeçada pelo parlamentar.

A EMBAER anunciou ontem que iniciará na cidade de Taubaté-SP uma indústria de aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical, o famoso “Carro Voador”. A empresa alega que a região é a mais adequada ao projeto de construção.

O presidente da CASSEMS Dr. Ricardo Ayache disse hoje na FM-101.9 que está procurando uma fórmula de reduzir o passivo do maior e melhor plano de saúde dos servidores públicos estaduais. Um seguro provavelmente poderá ser a saída inteligente e mais barata para reduzir o passivo.

Ricardo Ayache esteve reunido com o governador Eduardo Riedel e garantiu que a conversa girou em torno da CASSEMS sem qualquer “pitaco” político. Foco e decisão é o objetivo do presidente da CASSEMS em busca de soluções financeiras para o maior e melhor Plano de Saúde do país.

Reordenamento do trânsito na Três Barras interdita a avenida de hoje até meados de agosto. Objetivo é acabar com o estrangulamento do trânsito entre as avenidas: Três Barras, Caiová, José Nogueira e Vieira, Fernão Dias e Marquês que Lavradio.

Vereador Loester Nunes não deverá concorrer à reeleição à Câmara de Vereadores. Homem de vários mandatos, político respeitado e considerado, deverá atender à família que o quer presente e desfrutando do longo trabalho prestado como médico cirurgião e vereador nesta Capital.

Penhorado 50% do aluguel do Assaí Atacado para pagar a dívida que a Acrissul tem para com o Ministério Público. A dívida é por TACs assinados e não cumpridos pela chamada “Lei do Silêncio”. A multa inicial era de 1,7 milhão, mas nos cofres da entidade havia apenas 64 nas contas da entidade. O Assaí paga 109 mil mensais de aluguel e o contrato é de 20 anos.

Mulher de Camapuã caiu no golpe da Amazon. Ela se empregou como avaliadora. Os malandros encheram a conta dela de depósitos fajutos e ela para receber as comissões passou a fazer depósitos chegando a quase 5 mil reais.

Jamilzinho Name ‘et caterva’ devem passar por pelo menos mais 4 juris. As penas serão somadas e só então é que a justiça determinará quantos anos ele ficará preso antes que lhe seja concedida qualquer tipo de liberdade. Calcula-se que ele deverá – antes disso – ficar pelo menos 20 anos no regime fechado, senão mais.

Bateu GAECO na Prefeitura e na cidade de Sidrolândia. Dos 5 mandados de prisão já estão atrás das grades; Roberto Valensuela e Ueverton Macedo, vulgo “Frescura”, e o servidor Tiago Basso. Empresas envolvidas: Rocamora; R&C manutenções; Everton Lucero e 3M Produtos. Procurados pela polícia: Ricardo Rocamora e Éverton Lucero vulgo “Pirulito” e César Bertoldo. O golpe foi de 13 milhões de reais. Esses gatunos precisam de um bom corretivo da polícia, da Justiça e da Receita Federal além das nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

