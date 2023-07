As Dez Mais

STIMULUS SYSTEMS anuncia:

Segunda-feira, 24 de julho de 2023.

Hoje é nacional do Suinocultor.

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

A megasena acumulou novamente. Dezenas sorteadas: 14 – 26 – 40 – 42 – 46 – 52. Prêmio para Quarta: R$ 70 milhões.

2ª)

Censo previdenciário para servidores municipais vai até dia 31 de julho. Quem não se regularizar poderá ficar sem salário. Quem avisa é a presidente do IMPCG dra. Camila Nascimento.

3ª)

Encerrada ontem as festividades dos 115 anos de Bela Vista. Presenças dos cantores Karol Kailler, Fred e Fabrício, João Paulo e Dudu, Loubet, Murilo Huff e o grupo Alma Serrana.

4ª)

Prefeito Reinaldo Piti entra para a história bela-vistense como um dos melhores que a cidade já teve. A “Princesa do Apa” ganha fama de melhor cidade de fronteira para se viver. O ex-governador Reinaldo Azambuja esteve na festa e foi olhado com admiração e respeito pelo povo da cidade por sua administração estadual ímpar.

5ª)

Os imóveis em Campo Grande tiveram a maior valorização entre 16 capitais brasileiras. Somente no mês passado a FIPE constatou que a valorização aqui foi de 1,49%. Só ficamos atrás de Maceió que registrou 1,60% nos imóveis residenciais.

,

6ª)

Pesquisa IPEMS para prefeitura de Campo Grande, realizada entre 18 a 19 deste mês: ESTIMULADA: Adriane Lopes 26,17%; Zeca do PT: 25,34%; Beto Pereira: 18,44%; Marcos Pollon: 9,18%. Não sabem: 20,22%.

7ª)

EXPONTÂNEA: Puccinelli: 2,87%; Beto Pereira: 2,26%; Contar: 1,46%; Zeca do PT: 1,21%; Lucas de Lima: 0,83%; Adriane Lopes: 0.75%; Marcos Trad: 0,75%; Rose Modesto: 0,22% empatada com Vereador Carlão; Odilon de Oliveira: 0,21%.

8ª)

No ítem REJEIÇÃO pesquisado pelo IPEMS para prefeitura de Campo Grande: Beto Pereira, 21,48%; Marcos Pollon: 26,09%; Adriane Lopes: 37,20%; Zeca do PT: 47,42%.

9ª)

Em declaração à equipe da BOCA DO POVO que cobre o Interior o ex-governador Reinaldo Azambuja disse na 51ª EXPOBEL de Bela Vista disse que “Não será candidato a nada no próximo ano, mas que o PSDB terá Beto Pereira como candidato a prefeitura de Campo Grande.

10ª)

Final de semana com 15 queixas contra maridos violentos em nossa Capital. Em Anastácio um ex-marido matou a esposa com 5 tiros na cabeça e depois fugiu. O covarde está sendo procurado como uma agulha no palheiro. Ele não aceitava o fim do relacionamento. A vítima deixou uma filhinha. Quem souber do paradeiro do covardão denuncie-o no 190.

As chicotadas do dia!

Preso nesta manhã pela Polícia Federal no Rio de Janeiro o ex-Bombeiro Maxuel Simões Corrêa. Ele emprestou o carro para que Roni Lessa assassinasse a vereadora Marielle Franco e também ajudou sumir com as armas utilizadas no crime. A PF está finalizando um acordo de ‘delação premiada’ que promete dar fechamento ao caso e a revelação do verdadeiro mandante do crime. Esse merece a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

