As Dez Mais

Terça-feira, 25 de julho de 2023.

Hoje é DIA DE S. CRISTÓVÃOS: “O protetor dos Motoristas”

1ª)

A Polícia Federal do Rio de Janeiro entrou na reta final sobre o “Caso Marielli”. Agora vai investigar “Quem foi o mandante” e dizem que, quando finalizar haverá muito choro e ranger de dentes. É aguardar pra conferir.

2ª)

Ontem a seleção Brasileira Feminina de Futebol venceu o Panamá por 4 x 0 na estreia da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Hoje pela Copa Brasil o meu Corinthians vai enfrentar o São Paulo. Partida será na Arena Corinthians em S. Paulo às 20:30.

3ª)

A pesquisa IPEMS divulgada recentemente foi questionada por muita gente. Querem saber ‘por que’ ignoraram nomes como os de Rose Modesto, Tereza Cristina e André Puccinelli. Dizem até que “debaixo desse angu tem caroço”.

4ª)

A PF e o DRACCO estão nas ruas desmontando o comercio ilegal de armas. Nesta manhã interditaram ruas em Campo Grande e Dourados. O empresário Claudinei Toletino Marques que ostentava vida luxuosa e posava nas redes sociais com armamentos pesados já está no grampo. Como dizia a Tia Laura: “Foi ‘pro’ bico do corvo”.

5ª)

A Justiça mandou despejar as LOJAS MARISA no Shopping Norte/Sul em Campo Grande. A dívida é pra mais de 698 mil reais. No Shopping Campo Grande ela pagou mais de 876 mil para continuar aberta. A nível nacional, em aluguéis, a Marisa deve quase 10 milhões.

6ª)

Após a anulação do contrato de reforma da Câmara Municipal de Dourados a vereança vai ter que pagar de aluguel no prédio onde se instalou provisoriamente mais de 63 mil mensais. A emenda ficou pior que o soneto: Se ficarem onde estão vão desperdiçar dinheiro público. Se retornarem vão viver naquele prédio inadequado sem reforma.

7ª)

Megasena com três sorteios nesta semana: hoje, quinta e sábado. É uma semana com extrações especiais e um prêmio gorducho de R$ 70 milhões. Se ninguém acertar as 6 dezenas hoje o prêmio acumula para quinta-feira.

8ª)

Prefeita Vanda Camilo de Sidrolândia demitiu Tiago Basso da Silva que foi preso pelo GAECO. Vanda disse não admitir nenhum tipo de ilegalidade e má conduta de servidores públicos e reafirmou seu compromisso com a transparência e a legalidade, colocando-se à disposição das autoridades para colaborar naquilo que for necessário. Parabéns!

9ª)

Polícia continua procurando o assassino fugitivo Júlio César Miranda dos Santos, de 39 anos. Ele matou a ex-esposa Adriana Pereira, de 36 anos, em Anastácio. Ela tomou 5 tiros pelas costas sendo um deles o chamado “tiro de misericórdia”, na nuca. Depois o covardão fugiu, mas é questão de honra prendê-lo e entregá-lo à justiça. Quem souber do seu paradeiro ligue para 190.

10ª)

Advogada Cristiane de Almeida, mãe do acadêmico de Direito Matheus Coutinho Xavier, entrou com recurso pedindo para ampliar a condenação de Jamilzinho Name, condenado a 23 anos e 6 meses de cadeia. Ela alega que Jamilzinho e seus “guaxebas” mereciam pena máxima de 30 anos.

As chicotadas do dia!

Dono de uma oficina mecânica em Campo Grande foi condenado a 3 anos de prisão por mentir à SAD – Secretaria estadual de Administração. Ele trocou uma peça original por uma “xingling”. A fiscalização identificou o problema, suspendeu o contrato de manutenção e denunciou o desonesto à justiça. Em depoimento ele segurou a bronca e denunciou um policial militar. Esse merece a nossa dupla-tripla chicotadas!

BDM ANUNCIA: Os aniversariantes do dia!

Zulene Diniz: de Bandeirantes; Helen Gasparoto; Dalvanir Dutra; Ex-deputado Paulo Duarte: presidente estadual do PSB; Adriana Corrêa: esposa do deputado Paulo Correa; Maria José Falcão; nossa querida amiga Zeina Siufi, esposa do Dr. Paulo Siufi; Dr. Orlando Carvalho Filho; Moisés Silva; Jardel Barcellos de Paula e Adriana Calles.

Nossos bons e queridos amigos:

Renato: do Laticínios Imbaúba; Lúcia Galles e seu pai Lutfalla Galles; Ver. Beto Avelar; Dr. Mansour Karmouche: advogado; Bruno Zulim: Ouriveis; Dr. Celso Gazolla: advogado; Dr. Ênio Martins Murad: advogado; Jor. Roberto Costa; E pra terminar: O Atacadão está vendendo só hoje “Picanha fatiada a 34,90 o quilo.

