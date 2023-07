As Dez Mais

STIMULUS SYSTEMS e BDM o seu dinheiro digital apresenta!

Quarta-feira, 26 de julho de 2023.

Hoje é o Dia dos Avós.

Três apostas acertaram as seis dezenas da Mega-Sena e vão dividir prêmio de 68 Milhões. Números sorteados 03-08-13-14-19-25, cada um vai levar para casa 22.7 Milhões. Amanhã tem novo sorteio com prêmio de 33 milhões.

A AME-Associação dos Militares Estaduais inaugura sexta-feira, seu Hotel de Trânsito mais a ampliação e reforma da sede administrativa da entidade. Parabéns ao presidente Thiago Mônaco Marques seus demais companheiros.

Dos 8 vereadores afastados da Câmara Municipal de Maracaju apenas Joãozinho Rocha, do MDB, irá retornar ao mandato. Conseguiu um “HC” no STJ que entendeu a não existência de provas suficientes que ele integrava o “mensalinho” que consumiu 24 milhões do erário municipal.

O Ministro da Agricultura Paulo Teixeira declarou que o governo federal e de Eduardo Riedel estão alinhados em prol da agricultura familiar no MS. 77 bilhões estão no Plano Safra. O programa “Mais Alimentos” terá verba de 400 milhões para o MS.

Nos últimos 06 meses a Energisa identificou mais de 4,7 mil ligações clandestinas. A energia furtada seria suficiente para abastecer mais de 93 mil residências. Essa conta quem paga “é” você.

Contador Tércio Moacir Brandino (62) foi condenado a 5 anos, 11 meses e 3 dias em regime fechado por usar procurações falsas para sacar o PIS de trabalhadores em Campo Grande. Ele é – segundo a decisão – ‘contumaz’ nesse tipo de golpe e já teria respaldado um grupo criminoso na compra de máquinas pesadas e teria até simulado a própria morte.

Adailton Barbosa dos Santos, do Assentamento Piúva-5, em Dois Irmãos do Buriti arrancou um pé de mandioca com 2 metros e meio de comprimento. Ele demorou 4 horas para arrancá-la. Toda a operação foi filmada. A mandioca é do tipo “branca” também chamada “mandioca braba” que serve apenas para fazer farinha.

DRACCO fez balanço da operação de ontem.: apreendeu 28 fuzis que seriam comercializados pela Federal Armas da cidade de Dourados. Elas abasteceriam traficantes, um deles preso em Bal. Camboriú-SC e condenado a 24 anos por tráfico internacional. O vendedor de armas Claudinei Tolentino Marques não foi preso.

Júlio César Miranda dos Santos (39) que assassinou a ex-esposa Adriana Pereira com cinco tiros, em Anastácio, se entregou à polícia na delegacia de Anastácio. Ele já está no presídio à disposição da Justiça.

A delegada Daniele Kades foi punida com afastamento do serviço e sem direito a salário ela acusou falsamente seu colega de trabalho. Para especialistas a punição ficou “barata”, pois era possível de demissão

Mulher traída pelo marido que é desembargador, trocada por uma assessora quase “novinha”, promete implodir o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A nota saiu em “O Globo”. A PF recebeu ordens do STJ para “ir fundo”. No cardápio: venda de sentenças, fraudes judiciais bilionárias. Passarinho me contou que “de arrancada” poderá haver uma operação com 30 mandados de prisão, busca e apreensão e afastamentos.

