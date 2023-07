As Dez Mais

STIMULUS SYSTEMS, BDM o seu dinheiro digital e Queijos Imbaúba – um beijo e um queijo: apresentam:

Quinta-feira, 27 de julho de 2023.

Hoje é o Dia do Motociclista.

Hoje tem sorteio da Megasena. Prêmio estimado em 33 Milhões. As apostas até as 18:00 horas. Bolões até as 17:00 Horas.

A Simasul em Aquidauana vai investir nos próximos dias em projetos sociais. A empresa possui diretamente cerca de 500 funcionários diretos e 2,5 mil indiretos e representa 30% da economia aquidauanense.

Aconteceu ontem a convenção para eleger o novo Presidente Municipal do União Brasi. Eleito o advogado Rhiad Abdulahad. O partido está unido e preparado para o que der e vier.

Dois hackers burlaram os sistemas digitais do C6 Bank, furtaram 78 correntistas e retiraram 770 mil reais. Foram investigados e presos pelo GARRAS que apreendeu um Jeep que compraram. Depois de uma “cana” de 6 meses eles voltaram à liberdade. Não se sabe até quando.

Ex-oficial da Força Aérea dos Estados Unidos revelou que o país conserva restos mortais “não humanos”, ou seja: de extraterrestres. Parlamentares estadunidenses pedem mais transparência a respeito do assunto.

Mensalmente mais de mil visitantes visitam Corguinho para conhecer a futurística Cidade Zigurats. É uma Cidade Mundial iniciada por Urandir Fernandes. Conheça Zigurats. Informações no site ‘cidadezigurats.com.br’. Nas redes sociais procure por: @dákilapesquisas.

GAECO procura o empresário José Ricardo Rocamora que está com prisão em aberto. Ele é apontado como mentor no esquema de corrupção envolvendo contratos com a prefeitura de Sidrolândia. A prefeita Vanda Camilo mandou cancelar todos os contratos com as empresas envolvidas e servidores envolvidos já foram para o “olho da rua”.

Penhorado prêmio de R$ 1 milhão recebido por Thiago Servo vencedor do Reality da Rede Record de Televisão. A penhora se refere a uma “nota promissória” por ele assinada “em branco” para o empresário Jamilzinho Name Filho pela compra de uma BMW e um avião. Com juros o montante está pra mais de 1,3 milhão de reais.

Queijos Imbauba; um beijo e um queijo, mas só se for queijo imbauba

Bolsonaristas radicais afinaram a viola com o Ministério Público e prometeram pagar multa de 1,2 mil cada por terem fechado a Br-163 após a derrota do “chefão” nas urnas. Felipe Borges da Costa, Lucas Flávio da Silva Almeida e Esdras Fleitas Tejada, fizeram acordo com medo da “cana”. Outros estão a caminho.

Em Anastácio o presidente da Câmara Ademar Alves Guilherme está pulando “miudinho”. Nomeou o morador de Campo Grande Natanael Gonçalves Cesário como seu assessor e pagava diárias para que ele fosse trabalhar em Anastácio. O caso vai para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas. Ademar vai responder por ‘improbidade administrativa’.

Tanque de diesel para abastecer caminhões num areeiro no Jd. Itamaracá em Campo Grande, com capacidade de 7 mil litros explodiu nesta manhã gerando incêndio de grandes proporções. Os Bombeiros “suaram a camisa” para apagar o incêndio.

Atenção! A Stimulus Systens resolve problemas de AVC com atrofia muscular, bursite, ciático, bico de papagaio, hérnia de disco, má-circulação e outras. Chame o Paulo da Stimylus Systems: 99852-2021. Demonstração grátis.

Em nome do BDM: o seu dinheiro digital; Stymulus sistems e Queijo Imbaúba anunciam:

Tem mais gente “doidinha” pra entrar no time de Pedófilos. Por enquanto são 459 os denunciados. Há informações seguras que existem outros que andaram pedindo “nudez” pra menores e que estão na “bica” de figurar na “Lista Negra” dos envolvidos. Esses merecem as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Stymulus Sistems, BDM e Queijos Imbaúba apresentam:

A Stymulus Sistems, BDM e Queijos Umbaúba: saúdam a todos.!

