As Dez Mais

Hoje é o Dia do Cerealista!

O TJMS proveu o recurso do ex-prefeito Roberson Moureira. Agora ele está “zerado” e pronto para ser candidato a prefeito de Ribas do Rio Pardo no ano que vem sem qualquer impedimento jurídico. É de se imaginar seus adversários tremendo que nem vara verde.

Faleceu em acidente automobilístico de rodovia o pecuarista Tiago Cicalise – o nosso querido Tinho. Ele foi renomado comprador de gado em Aquidauana e região. O deputado Zé Teixeira lamentou a morte do amigo. Mais uma triste notícia para a nossa pecuária.

A morte de um soldado da ROTA – Ronda Ostensiva Tobias Aguiar – no Guarujá, Litoral paulista, motivou um “limpa” naquela cidade. A operação “8 por 1” deu o “tom” da conversa entre bandidos e polícia. Somente no final da semana passada mandaram 8 vagabundos ‘pro inferno’. entrou mais dois na lista, subindo o número dos que “desceram” para dez.

Todos querendo saber o que aconteceu com o bimotor Baron do pecuarista Garon Maia. Piloto experimentado, avião muito bem cuidado, revisões em dia e caiu a 5 minutos de voo indo para abastecimento. Voou cerca de 60 quilômetros e caiu dentro da fazenda em mata fechada. Outra perda para a nossa pecuária.

Alcides Bernal condenado novamente por usar site da prefeitura em 2016 para benefício próprio e uso pessoal. Condenado a pagar multa de 244 mil reais vai entrar novamente no Cadastro Nacional da Improbidade. Ele já estava inelegível pela cassação de 2014, no caso OMEP e SELETA e agora mais uma condenação.

Luiz Carlos Vareiro, acusado de tentar roubar a propina do “Polaco” está novamente enrolado com a justiça. Desta vez foi acusado de tentar vender pela terceira vez o mesmo sítio próximo ao aeroporto de Campo Grande. Como dizia a Tia Laura: “Pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto”.

Carlos Augusto de Borges Martins, vulgo “Carlinhos Boi” foi condenado a pagar uma multa de 310 mil por manter um casal morando em sua fazendo junto com porcos. A Justiça do Trabalho considerou que o casal era mantido em situação análoga à de escravo.

PF deflagou ontem a Operação Iporã desarticulando uma organização criminosa. De “japa” ainda prendeu um traficante de S. Paulo que se escondia há 15 anos na fronteira. Cumpriu 11 mandados de busca e apreensão e instalou tornozeleira eletrônica em 6 investigados. Apreendidas armas, munições, documentos e dinheiro em espécie.

Servidores municipais de Campo Grande preparem os bolsos. A prefeita Adriane vai pagar na sexta-feira. Servidores estaduais: governador Eduardo Riedel vai pagar na quinta-feira. Final de semana vai ser assim: bufunfa no bolso, sorriso na cara e dê-lhe gastos.

Entrevistado ontem na NOVA FM de Anastácio o deputado Federal Marcos Pollon. Em 14 dias ele visitou mais de 60 cidades no MS formando e estruturando o PL para as eleições municipais do próximo ano.

As chicotadas do dia!

A AGEPEN resolveu fazer um curso de tiro “fantasma” Reuniu os formandos da Polícia Penal para treiná-los. Colocou todo mundo sentadinho, exibiu um filmete de como se usa a arma de trabalho e não deram um só tiro. Não tinham nem um simulacro. Receberam um diploma pelo curso de tiro e seja lá o que Deus quiser. Isso merece a nossa dupla-tripla chicotadas.

