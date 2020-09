Terça-feira, 1 de setembro de 2020.

Primeira:

Dia 31 correu boato em Ribas que a Polícia Federal estaria na cidade. Na madrugada muita gente viajou, só que a operação era contra o PCC. Como dizia a Tia Laura: cachorro mordido por cobra tem medo de lingüiça.

Segunda:

Operação da PF agiu ontem em 19 estados do MS. Foi um “abafa” contra os 27 anos de criação do PCC. A “Caixa-Forte-II” cumpriu 122 mandados em 11 cidades sul-mato-grossenses.

Terceira:

Jornalista Carlos Voges organizou uma série de “lives” para pré-candidatos visando as eleições municipais deste ano. Tema de hoje a partir das 19 horas: “Marketing Político” com Gildo Andrade. Assistam pelo Instagram @_voges.

Quarta:

79 cidades sul-mato-grossenses perderam população. São elas: Bodoquena, Brasilândia, Camapuã, Coxim, Fátima do Sul, Gloria de Dourados; Guia Lopes; Inocência; Jateí; Nioaque; Novo Horizonte do Sul; Pedro Gomes; Rio Negro; Rochedo e Sete Quedas.

Quinta:

Governo e Prefeitura continuam pagando em dia. A folha do Estado com 79 mil servidores somou R$ 398 milhões e pode ser sacada amanhã, quarta-feira. A Prefeitura de Campo Grande deposita a folha de pagamento na sexta-feira para ser sacada no sábado.

Sexta:

Não fosse o colete balístico um policial federal teria morrido baleado por um membro do PCC. Furdunço aconteceu no Distrito de Sucuri, em Cuiabá-MT. A bala de calibre 38 ficou alojada no colete do policial. O bandido foi preso.

Sétima:

Operação “caixa-forte II” de ontem agiu nos seguintes bairros da Capital: Aero Rancho, Jd. Colúmbia, Rita Vieira, Marajoara, Canguru, Novos Estados, Santa Luzia e Jardim Monumento. O PCC pretendia comemorar os 27 anos da sua fundação matando policiais, delegados, promotores e agentes penitenciários.

Oitava:

Candidatos desta eleição já podem tirar a certidão criminal negativa para comprovar que são “Ficha Limpa” gratuitamente pela internet no site do TJMS – Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Nona:

Em Bonito está liberada a música ao vivo em bares e restaurantes desde que respeitem os protocolos de biossegurança. Estabelecimentos estarão sendo monitorados. A cidade registrou ao longo da pandemia apenas 4 mortes.

Décima:

Na cidade de Orleans-SC, um touro fugiu, invadiu a propriedade vizinha, cruzou com vacas leiteiras e por isso o dono do touro acabou condenado na justiça. Vai pagar 10 mil por ‘danos morais’ e outros penduricalhos.

CHICOTADA DO DIA!

Senhora de 76 anos, com todos os seus pagamentos em dia com órgão de habitação, está comendo o ‘pão que o diabo amassou’ para regularizar sua transferência de casa própria. Atendentes desatenciosos colocam todos os empecilhos possíveis e imagináveis para atender a anciã. A reclamação do mal-atendimento promete – se não resolvida – dar muito choro e ranger de dentes para aqueles que ignoram os direitos dos idosos. Para esse tipo de desatenção oficial vai a nossa “tripla” chicotada do dia.

