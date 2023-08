As Dez Mais

Quarta-feira, 02 de agosto de 2023.

(entra chamada com bip da contagem)

Hoje é o Dia da Cultura Nordestina! (embolada)

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Megasena corre hoje. Prêmio acumulado de 50 milhões. Jogos até 18 horas. Bolões até as 17 horas. Boa sorte!.

2ª)

A Prefeitura de Campo Grande abriu concurso para 323 vagas de professores. O edital será lançado nos próximos dias.

3ª)

A Seleção Feminina de Futebol empatou no ‘zero a zero’ enfiou as malas no saco e vai voltar pra casa. Depois de tantas pompas e paparicos elas empataram com a Jamaica, seleção que foi pro Mundial depois de fazer uma “vaquinha”.

4ª)

A decisão do TCE-MS em embargar a obra da MS-228 acabou obrigando o Governo do Estado a rever seus contratos. A regra agora é respeitar o meio ambiente e salvar o Pantanal. Quinze obras estavam em andamento. Agora correm o risco de virar sonho.

5ª)

Alvo de inúmeras ações de cobrança, bloqueios e protestos a Boibrás Indústria e Comércio de Carnes, de São Gabriel do Oeste, entrou com pedido de recuperação judicial. A empresa acumula dívidas impagáveis de mais de 194 milhões de reais.

6ª)

Publicado ontem no Diário oficial do TSE a decisão que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. O documento tem 433 páginas e reúne a integra do julgamento.

7ª)

A Ranking pesquisou em 33 municípios, mais de 3 mil pessoas a avaliação da Assembléia Legislativa. 40% entre ‘bom’ e ‘ótimo’. O melhor desempenho – com 10% – foi do deputado Gerson Claro. Os maiores problemas: saúde e falta de medicamentos.

8ª)

Será sepultada em Colorado D’Oeste a engenheira Ana Paula Pridonik, segunda esposa do pecuarista Garon Maia Filho. Ela tinha 27 anos, e cometeu suicídio ontem depois do sepultamento do marido.

9ª)

Operação Belatrix da Delegacia da Mulher está cumprindo desde a madrugada de hoje, em Campo Grande e outras 12 cidades, 50 mandados de prisão contra maridos violentos e agressores de mulheres.

10ª)

Governador Eduardo Riedel anunciou em S. Paulo investimentos da ordem de 5,5 bilhões de novos investimentos ao MS. Até agora não detalhou quais serão os setores beneficiados.

As chicotadas do dia!

Carreta Bitrem da empresa White Martins flagrada despejando oxigênio em via pública no cruzamento das ruas Trindade com a Thomás Edson ignorando que o oxigênio em contato com qualquer tipo de Óleo pode gerar explosão de mega proporções. A carreta está parada em local proibido sem importunação da Agetran a quem caberia a fiscalização. Isso merece a nossa dupla-tripla chicotadas.

