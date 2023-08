As Dez Mais

Segunda-feira, 14 de agosto de 2023.

Hoje é o Dia do Cardiologista.

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Quatro sortudos “debulharam” megasena. Dezenas sorteadas: 04 – 06 – 13 – 21 – 26 – 28. Cada um vai levar 29 milhões. Quina com 404 acertadores e quadra com 21.667.

2ª)

Estreou hoje no rádio nosso querido Marcelo Salomão.

Parceiro, amigo, voz bonita, inteligente e descontraído. Parabéns!

3ª)

Passarinho me contou que o PODEMOS poderá ficar sem 3 vereadores da nossa Câmara Municipal: Clodoilson Pires, Ronilço Guerreiro e Zé da Farmácia.

4ª)

A imprensa escrita diz hoje que a ex-deputada federal Rose Modesto poderá sair candidata a prefeita numa “Frente Ampla” que reunirá vários partidos inclusive o PT, que sempre mantém uma média de 23% dos votos em Campo Grande.

5ª)

Amanhã é feriado em Aquidauana. A cidade vai festejar seus 131 anos. O prefeito Odilon Ribeiro é o dono da festa. A cidade está preparada para receber visitantes. Haverá desfile e várias outras atrações. Boca do Povo fez reportagem especial do evento.

6ª)

Idosa, de 82 anos, e um homem, de 46, foram presos sexta-feira em Campina Grande-PB. Ela tentou registrar ‘boletim de ocorrência’ com documentos de um idoso de 130 anos e já falecido. A Certidão era 1.892. A farsa foi descoberta e a esperta bobalhona acabou presa.

7ª)

No Estado de S. Paulo, de janeiro até agora, a média diária de furto de automóveis é de 15 por dia!. No Brasil cerca de 500 crianças são registradas por dia sem que nas suas certidões conste o nome do pai…

8ª)

Motorista foi atacado por um enxame de abelhas na manhã de sexta-feira no interior de Mato Grosso e acabou morrendo. Ele estava estacionado debaixo de uma árvore quando as abelhas invadiram o veículo.

9ª)

Uma “bacana” completamente embriagada e dirigindo uma Fiat Toro invadiu a contramão no Tiradentes e bateu em 3 carros. Foi levada para a delegacia, autuada em flagrante, mas seu nome continua escondido do noticiário policial; sinal que deve ser gente importante…

10ª)

Feijoada do “Tamojunto” no Estoril “bombou”. Por lá desfilaram personalidades do mundo político, social e empresarial. Casa cheia. Quem foi gostou e essa foi a 8ª feijoada promovida. Ao Carlos Alberto Assis nossos cumprimentos.

As chicotadas do dia!

Bandido de 21 anos, armado de faca e um revólver de brinquedo, invadiu uma barbearia querendo a chave de um carro que estava estacionado na frente do comércio. Nervoso esfaqueou o barbeiro na mão, roubou um celular e saiu “voado”. Mas foi pego por populares, deram-lhe uma “coça” que quase o mata. Ficou no chão largado, foi medicado, costurado, remendado e preso. Esse merece as nossas duplas-triplas chicotadas do dia!

