As Dez Mais

Terça-feira, 15 de agosto de 2023.

Hoje é o Dia dos Solteiros.

STIMULUS SYSTEMS, BDM e QUEIJOS IMBAÚBA ANUNCIAM:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Aquidauana festeja hoje os seus 131 anos, com desfile cívico escolar na rua 7 de Setembro. À noite haverá a tradicional Marcha para Jesus. O prefeito Odilon Ribeiro está reconhecido como um dos melhores prefeitos que a cidade já teve. Boca do Povo circula hoje na cidade com uma edição especial.

2ª)

Governador suspendeu desmatamentos e “fechou” o Pantanal sul-mato-grossense para uma revisão total às atividades agrícolas, obras e licenças ambientais.

3ª)

Deputado Estadual Gerson Claro criou uma lei vai obrigar os bancos informar aos clientes sobre os serviços gratuitos. Se aprovada as instituições terão que vomitar as cobranças indevidas nos últimos 05 anos.

4ª)

Em mais um ato de solidariedade o Tribunal de Contas doou 128 bolsas de sangue para o Hemosul. Todos os servidores participaram da campanha. A Corte se tornou o maior órgão público a fazer doação de sangue na competição pela vida. Parabéns!

5ª)

O PT decidiu lançar candidato à prefeitura de Campo Grande. Plenária marcada para o dia 23 de setembro na Câmara de Campo Grande, às 8 da manhã. Fala-se muito no nome de Camila Jara.

Mensalmente mais de mil turistas visitam Corguinho para conhecer a futurística cidade Zigurats idealizada por Urandir Fernandes. Conheça Zigurats. Informações pelo site ‘cidadezigurats.com.br’. Nas redes sociais procure por: @dákilapesquisas.

6ª)

A Petrobrás está apresentando balanço negativo e culpa a política do presidente Lula que estaria repetindo o mesmo erro da ex-presidente Dilma. Comenta-se que gasolina e diesel poderão sofrer um “tarifaço” daqueles muito em breve…

7ª)

Na corrida para a prefeitura a senadora Tereza Cristina resolveu apostar todas as suas fichas em Adriane Lopes para reeleição em Campo Grande e em Alan Guedes, em Dourados.

Queijo ‘é’ Imbaúba.

8ª)

Passarinho me contou que o deputado federal Beto Pereira tem o apoio – por enquanto velado – do ex-governador Reinaldo Azambuja. Beto se firma como candidato “tucano” para a Prefeitura de Campo Grande e as forças políticas à sua volta estão se definindo aos poucos.

9ª)

Falências e recuperações judiciais é a ponta de um iceberg no agronegócio sul-mato-grossense capaz de mexer na principal matriza arrecadadora da nossa economia estadual. A Boibrás já “abriu o bico”. A AGM Trade Cereais Ltda e os grupos Maier e Basso também estão fazendo água. Dizem que tem mais gente “prontinha” pra entrar nessa lista…

10ª)

Mistério sobre a execução da paraguaia Caren Carolina Mendoza Gimenes, de 27 anos, executada a tiros em Ponta Porã. A polícia investiga as causas. Comenta-se que o fato possa ter ligações com o narcotráfico.

Se você sofre com AVC, atrofia muscular, bursite, ciático, bico de papagaio, hérnia de disco, má-circulação e outras, chame o Paulo da Stimylus Systems: 9.9852-2021. Demonstração grátis.

BDM: o seu dinheiro digital; Stymulus Sistems e QUEIJOS IMBAÚBA anunciam:

As chicotadas do dia!

Mafucci Kadri, presidente do Hospital El Kadri foi denunciado pelo Ministério Público Federal por sonegação fiscal de mais de 5,6 milhões em impostos federais. A justiça federal aceitou a denúncia e a audiência de instrução está marcada para o próximo dia 31 de outubro. Esse merece as nossas duplas-triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes!

Marcelo Migliolli; Des. Sérgio Martins; Dr. Ary Dittmar Raghiant Neto; Ariane Lovato, Marlene Rocha, Luzia Fumiko Oshiro; Fábio Teruya; Julião Cáceres Duarte; Dione Santos; Takeshi Matsubara; Sâmia Marian Bichara Sassinem Freitas e Samira Kalache.

Nossos bons e queridos amigos:

Prefeito Japão de Dois Irmãos do Buriti; Ailton Ribeiro: escritor; Charlin Castro: de Ribas do Rio Pardo; Antônio Cotrim, em Balneário Camboriú-SC; Juliana Vieira; Dra. Carla Stephanini; Capitão Pedroso do Corpo de Bombeiros; Roberto Higa: Fotógrafo; Dr. Antenor: delegado de Terenos; Tâmia Ikeda, de Porto Murtinho; Cirilo Reis: da Rádio Nacional do Rio de Janeiro; Gibim: em Bal. Camboriú-SC; Darlan Briato e Maria Mascarin.

Amanhã eu volto.

Um abraço.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuuuui.