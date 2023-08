As Dez Mais

Quarta-feira, 16 de agosto de 2023.

Um sucesso a festa dos 131 anos da cidade de Aquidauana. O prefeito Odilon Ribeiro recebeu o Governador Eduardo Riedel e diversas outras autoridades. O clima de festa contagiou o povo aquidauanense. A AVIVAD desfilou com seu pessoal da panificação, caratê, ballet e outros setores.

A bolsa brasileira registrou ontem seu décimo dia seguido de queda. Isso não acontecia desde 1984. A gasolina subiu 41 centavos e o diesel 78 centavos nas distribuidoras. Os novos preços começam vigorar a partir de hoje.

Na China as coisas também não estão nada boas. O mercado imobiliário Chinês andou “pra trás” caindo em crise. E como o mundo está todo integrado, essa crise externa de lá, certamente chegará por aqui.

A SENAD encontrou na casa de um jagunço do narcotraficante Jarvis Pavão, em Assunción. Os restos humanos estavam numa capelinha nos fundos do quintal da casa. Há suspeita de que despojos sejam de Édgar Ernesto Amarilla Silva, sócio de Cristian, numa lavanderia do tráfico.

Morreu ontem, aos 73 anos, o ex-jogador e treinador de futebol, Mário Lúcio da Silva, o “Manteiga”. Ele estava internado no Hospital Evangélico de Dourados com problemas respiratórios. Manteiga chegou na cidade em 1972 para defender o Operário e acabou ficando. Na sua carreira ele jogou num amistoso contra o Santos na época de Dorval, Mengálvio, Coutinho Pelé e Pepe.

A região Centro-Oeste recebeu no ano passado 10% da receita de impostos federais. No ranking de repasses da União nossa região ficou em 4º lugar com 8%. Emendas parlamentares ficamos com 10,2% e na divisão do Bolsa-família ficamos com 5,4% em último lugar. Nesse pitem o Nordeste ficou com 45,7%.

De 2018 para 2023 o Mato Grosso saiu de 5ª para segunda posição entre os estados produtores de etanol do milho. S. Paulo lidera a produção de etanol. A diferença é, que Mato Grosso vai ter um excedente – entre o que prosuz e o que consome – de 4,5 bilhões de litros neste ano pressionando os preços ‘para baixo’.

Na pressa de informar, alguns sites fazem autênticas injustiças para depois corrigi-las nem que for na marra. Esse foi o caso de um jovem baleado pela polícia cuja mãe jurou de pés juntos que “ele era trabalhador”. Além de arruaceiro, ele estava armado, com pinos de cocaína no bolso e reagiu à abordagem. Para a PM ficou valendo a máxima: “Antes que a minha mãe chore, que chore a sua”.

Apesar do excelente trabalho da Câmara Municipal de Campo Grande no atual mandato comenta-se que a renovação deverá beirar 60% na eleição de 2024. Há quem diga que as previsões estão exageradas e aposte na metade dessa projeção catastrófica.

O sargento PM. Ygor Nunes Nascimento vai continuar em cana. Negado o relaxamento de sua prisão acontecida dia 30 de junho em Dourados. Ele é acusado de escoltar traficantes. Agora será julgado e provavelmente expulso da corporação.

A Agência Nacional de Transporte Terrestre “salgou” o pedágio na Br-163 reajustando em 16,82% a Tarifa Básica de Pedágio em Mato Grosso do Sul. O aumento começa valer a partir de sexta-feira (18) em todos os 9 pontos de cobranças da BR-163 em MS. Assinou a “facada” o diretor-Geral da ANTT Rafael Vitale Rodrigues. Isso merece a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

