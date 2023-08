As Dez Mais

Sexta-feira, 18 de agosto de 2023.

Faustão está internado com problemas coronarianos. Seu estado de saúde é estável. Outro que também está no estaleiro é o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, da Praça é Nossa. Contraiu covid.

As entradas de Campo Grande estão uma lástima e não espelham a grandeza, nobreza e a beleza desta nossa Capital. Quem por aqui chega tem péssima impressão ocasionada pelos buracos e má conservação, mas passado o primeiro susto a cidade se descortina.

Por atraso nas obras a Óros Engenharia Ltda que está construindo o novo Presídio Feminino em Campo Grande foi multada em 1,9 milhão. Os atrasos não se justificam, mas um passarinho me contou que seria para provocar aditivo às obras e “deu no que deu”. Riedel não se fez de rogado. Mandou multar e suspender a empresa por dois anos.

A Polícia Civil descobriu que a dona de um Portal teria corrompido uma servidora pública para usar a senha dela e entrar no sistema de informações sigilosas. Isso motivou a operação “Deep Leak” com ‘busca e apreensão’ dos fraudadores e dizem que vai sobrar cadeia para os invasores.

Preso Danilo Alves Vieira da Silva Pedrosa acusado de matar e esquartejar o jogador de futebol Hugo Vinicius Skulny, de 19 anos, em junho último. O suspeito estava escondido numa casa em Iguatemi. O crime foi praticado em Sete Quedas. A Polícia Civil, mais uma vez, mostrou competência na elucidação de crimes.

Mensalmente mais de mil turistas visitam Corguinho para conhecer a futurística cidade Zigurats idealizada por Urandir Fernandes. Conheça Zigurats. Informações pelo site ‘cidadezigurats.com.br’. Nas redes sociais procure por: @dákilapesquisas.

Economistas estão prevendo que a crise imobiliária da China poderá desacelerar as exportações brasileiras para o gigante asiático. No MS as commodities já caíram 22,12% no envio de carnes neste primeiro semestre. Os dados são do Governo do Estado. Há tendência de que o setor da pecuária despenque ainda mais.

Comentado nos meios políticos o nome do empresário Saulo Batista, ex-candidato a deputado nas eleições passadas. Ele teve uma votação expressiva e agora muitos partidos estão “catituando” para conseguir a sua filiação. Amigo pessoal do novo presidente do Paraguai, Saulo está sendo “paparicado” além das nossas fronteiras.

O Ministério Público do Trabalho deverá fazer uma visita de fiscalização à Santa Casa de Campo Grande. Há informações de que o FGTS dos funcionários não está sendo depositado e que o salário-base dos enfermeiros não está sendo pago. Voltaremos com mais informações.

Termina hoje o REFIS dado pela prefeitura de Campo Grande. Ainda dá tempo de se livrar de juros e multas. Passarinho me contou que um vereador deverá pedir prorrogação das negociações por pelo menos mais 30 dias. Os 90% de descontos de juros e multas atraem pagadores. A prefeita mandou que o atendimento se estenda hoje até 18 horas.

Advogado de Mauro Cid disse ontem que seu cliente vai admitir que vendeu as jóias a mando do ex-presidente Bolsonaro e entregou dinheiro “vivo” nas mãos do ex-presidente. Essa entrega será comprovada. Isso é tri-nitro-glicerina pura.

Sem Procon-MS para fiscalizar, vários postos de gasolina em Campo Grande reajustaram os preços acima do suportável. O desrespeito às orientações da Petrobrás poderá ensejar uma fiscalização implacável contra os abusadores. O preço real praticado sugerido seria de R$ 5,29 o máximo. Isso merece a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

