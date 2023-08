As Dez Mais

Terça-feira, 22 de agosto de 2023.

REPITAM COMIGO:

“Todos os dias, sob todos os pontos de vista vou cada vez melhor graças a Deus!”.

Hoje é o Dia do Folclore Brasileiro.

Em nome do BDM, Queijos Imbaúba e Stimyllus Systems está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Faleceu ontem em campo grande o Sr. Antônio Ferreira Barbosa aos 71 anos de idade. Era pai da prefeita Adriane Lopes e sua irmã Fernanda, além dos netos: Matheus e Bruno. À nossa prefeita Adriane Lopes e demais familiares nossas condolências.

2ª)

Ministério Público Federal pediu que o Ibama negue o pedido de reconsideração da Petrobras de conceder uma licença ambiental à petroleira para perfurar a Bacia da Foz do Rio Amazonas, no Amapá.

3ª)

A Americanas está tentando fechar um acordo com bancos credores até outubro. Enquanto isso a Suzano está anunciando que vai aumentar o preço da celulose e que pretende segurar o repasse de dividendos aos acionistas em 2023.

4ª)

O Norte Sul Plaza vai receber, em breve, uma opção irresistível na praça de alimentação: o Kentucky Fried Chicken (Frango Frito de Kentucky), mais conhecido como KFC. Essa é a primeira loja da rede no Mato Grosso do Sul, que vai trazer o frango crocante e suculento, com sabor único e sempre frito na hora.

5ª)

Caminhão de carvão que tombou na Estrada Parque resultou em sérias críticas ambientais à falta de fiscalização da PMR ou outras guarnições na estrada que é a porta do turismo em nosso estado. A Estrada Parque não foi feita para o trânsito de cargas pesadas. Esse é o tipo de acidente que detona a exuberante Natureza do local.

6ª)

A médica Thalita da Cruz Fernandes, 28, foi encontrada morta, dentro de uma mala, no apartamento onde morava em S. José do Rio Preto – SP. O namorado da médica é o principal suspeito. Thalita é de Guaratinguetá-SP e foi para Rio Preto estudar medicina na FAMERP, onde se formou em 2021. O crime aconteceu na sexta-feira.

7ª)

O general Braga Netto do (PL), está na Capital desde domingo sendo recepcionado pelo deputado federal Marcos Pollon. Ele veio com a missão de “endireitar” a direita e alinhar o partido para eleições municipais.

8ª)

Tem gente de “guaiaca” cheia: O TJMS liberou 42,1 milhões do ex-secretário André Luiz Cance e sua esposa Ana Cristina Pereira da Silva. O casal responde por ‘enriquecimento ilícito’ segundo denúncia do MPE.

9ª)

Em MS, por dia, cerca de 5 crianças são estupradas. Os dados são da SEJUSP. De janeiro até agora foram registrados 742 casos de violência sexual contra crianças. 517 das vítimas são adolescentes. Até 18 de agosto foram 1.565 estupros registrados. Isso é uma vergonha.

10ª)

Presidente do TCE-MS vai criar um grupo de trabalho para prestar apoio técnico à prefeita Adriane Lopes. A decisão foi devido à descoberta de um “furo” de 386 milhões nas contas do município. Nos próximos dias Jerson e Adriane vão assinar um Termo de Ajustamento de Gestão.

Chicotadas do dia!

Tribunal de Contas de “olho” em prefeituras que contrataram “técnicos em radiologia”. Muitas delas nem máquina de radiologia possuem. Acredita-se que seja uma forma de valorizar funcionários na função sendo que a maioria são pessoas ligadas aos prefeitos. Isso merece a nossa dupla-tripla chicotadas.

Aniversariantes!

Pra. Márcia: da Avivad de Aquidauana; Giovana Bigolim; Mauricio Pinto Hugo; Eduardo Fernandes; Claudio Aparecido Segovia Ortiz; Raquel de Oliveira Barros; Palmira Massud; Jucimara Pereira; Dra. Kátia Volpe Fogolin.

Nossos bons e queridos amigos:

Agdo Ramires Junior: o popular “Graxa” do Jasmim do Poeta; Nossa querida D. Josefa do Tribunal de Contas; ex-governador Reinaldo Azambuja; Ver. Tabosa, do SISEM; Andréia: Jornalista gabinete Dr. Loester; Dr. Salomão: delegado da Decon; Caxambu: do Nova Lima e Breno Moura: empresário.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.