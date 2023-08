As Dez Mais

Quarta-feira, 23 de agosto de 2023.

1ª)

A Caixa Econômica passou de 2 para 3 concursos semanais da megasena. Eles serão feitos às terças, quintas e sábados aumentando a velocidade de crescimento do prêmio. As regras continuam as mesmas. Sorteio de ontem acumulou para amanhã. Dezenas sorteadas 10, 15, 20, 35, 37 e 59. Prêmio para quinta será de 5,5 milhões.

2ª)

Indústria sul-mato-grossense que está fazendo sucesso nacional é a Rhandall. Sua linha de anticorrosivos para radiadores, aditivos concentrados, limpa para-brisas, limpa radiadores e inibidor de corrosão concentrado já é um sucesso. Donos de postos, frotistas e consumidores liguem 3384-2015. A Rhandall é coisa nossa.

3ª)

Campo Grande virou as cidades das farmácias. As esquinas comerciais passaram a valer ouro. Tem mais farmácias que doentes. Na média abrem uma nova farmácia a cada 10 dias. É bom para os consumidores porque a concorrência entre as redes derruba os preços. Já para investidores no ramo o setor virou uma briga de foice no escuro.

4ª)

Depois da morte comercial da Rede São Bento o mercado de remédios em Campo Grande se subdividiu da seguinte forma: A Drogasil detém 32% do mercado. A segunda é a Mais Popular com 25%; a terceira é a Pague Menos com 24% e na rabeira a Drogaria Freire com 13%.

5ª)

Passarinho me contou que o governador Eduardo Riedel entrou na parada para resolver a paralisação de obras no Pantanal. Ele pretende entrar em acordo com o Tribunal de Contas que embargou a estrada do Nabilique e refazer o projeto reajustando-o para respeitar a necessidade da confecção de pontes sobre corichos e retomar as obras.

6ª)

Quem apostou na vacina Qdenga quebrou a cara. Vendida a 600 reais por dose as clínicas quando muito aplicam “uma” por dia. O preço é caro e poucos conseguem se imunizar contra a doença, motivando a baixa procura.

7ª)

Hoje tem ‘showzaço’ da dupla João Bosco e Vinícius a partir das 20 horas na Esplanada Ferroviária em alusão aos 124 anos de Campo Grande. Eles foram pioneiros no chamado “Sertanejo Universitário”, mas hoje apostam firmes no “Modão”. Não percam.

8ª)

Prefeito Marcos Pacco e seu secretário Nilson Pedroso estão em Brasília em busca de investimentos para Itaporã. Foram recebidos pelo deputado federal Geraldo Rezende e senadores da nossa bancada federal. Receberam atenção máxima daquelas autoridades. Eles merecem.

9ª)

O golpe da 123 Milhas afetou muita gente em todo o País. Ela interrompeu a chamada “Linha Promocional” também conhecida como “Oferta Promo” e deixou muita gente literalmente dependurada na brocha. Pior é que nem se sabe por onde brigar porque a empresa “é” digital e não física.

10ª)

Professores de História de todo MS estão apaixonados pelo livro “Campo Grande Força e Luz” da lavra do colega jornalista Sérgio Cruz. O livro conta o início da energia elétrica em Campo Grande. Trata-se de uma pesquisa no tempo elaborada pelo jornalista capaz de fazer compreender a luta dos pioneiros por aquela modernidade. É um presente para todos nós. Parabéns!

O jornal “Estado de São Paulo” elaborou matéria sobre àgua e esgoto e MS ficou em primeiro lugar em preços. O esgoto de Campo Grande é um dos mais caros do País. O assalto que a Águas Guariroba promove contra o povo campo-grandense é digno de tomar as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

