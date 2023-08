As Dez Mais

Quinta-feira, 24 de agosto de 2023.

1ª)

Alunos do Colégio Elite – antiga Mace – se “pegaram” dentro do colégio. Juntaram 5 da gangue dos Nutela” contra um. A vítima sucumbiu à maioridade covarde. A briga foi filmada e jogada na internet.

2ª)

Termina dia 28 a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla promovida anualmente pela Federação das APAES. O tema deste ano é: “Conectar e Somar para Construir Inclusão”. Participem.

3ª)

Jato da EMBRAER caiu ontem próximo a Moscou/Rússia e explodiu matando 10 pessoas. Entre as vítimas estava o Comandante do chamado Grupo Wagner, temido grupo de mercenários Yevgeny Prighozin. O jato ia para São Petersburg. Ninguém sobreviveu.

4ª)

Faleceu Luiza Paula Prioli, de 61 anos, primeira-dama de Sete Quedas. Ela tinha um problema de saúde que estava sendo tratado em Campo Grande. Conhecida por ser uma pessoa benevolente e querida pela população, ela será sepultada amanhã.

5ª)

O comentarista esportivo do SBT Eros Prado, tomou “pé na bunda” por fazer uma “piada” sem graça e de mau-gosto contra o jogador Gustavo Mosquito – do Corinthians, que ao invés de marcar um gol acabou isolando a bola. Eros disse que Gustavo chutou a bola pro o pai dele. Gerson Dutra Silva – pai do jogador – morreu em junho de 2021 de covid-19.

6ª)

Em Minas Gerais um “inventor” dependente químico misturou gasolina com limão, pestana de sapo, asa de morcego e “pio” de coruja, tentando descobrir uma nova droga. Aquilo borbulhava dentro de um copo e foi “tiro e queda”. O homem tomou e caiu durinho. Foram socorrê-lo, mas ele já estava morto.

7ª)

Água de má qualidade. Esgoto cobrado a preço de ouro. Mau exemplo nacional citado nas grandes capitais como empresas numa terra de ninguém. Essa é a feita imagem da Águas Guariroba de Campo Grande, que lucrou em seu último balanço 200 milhões de reais. Pior: o povo está sozinho e ninguém se mexe para botar ordem na coisa.

8ª)

Rafael Tavares que está na “bica” de limpar as gavetas do cargo que ocupa na Assembléia Legislativa, agora se virou contra a CASSEMS. Dizem que é por inveja de Paulo Duarte que ganhou a presidência do PSB e que deverá assumir na vaga do deputado temporário que deverá “cair” a qualquer instante.

9ª)

Das 17 ações contra o ex-prefeito Marquinhos Trad 15 caíram e duas estão balançando pra cair. Isso mostra que o ex-prefeito foi acusado falsamente. Usaram denúncia falsa para desgastá-lo politicamente. Isso é uma pouca-vergonha.

10ª)

Senadora Tereza Cristina saltitante pela aprovação de ontem na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do chamado “Marco Temporal”. Isso deixou muita gente catando papéis na ventania. Pessoal do Agro comemorou.

A dívida de R$ 1,4 bilhão da União deixou MS refém da CCRMSVia que vai permanecer explorando pedágios na Br-163 sem fazer qualquer obra do combinado pela concessionária. Na briga entre o mar e o rochedo ficamos nós pobres mariscos suportando a carga originada pelos maus serviços pelos quais teremos que pagar. Isso merece a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

