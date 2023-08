As Dez Mais

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023.

Amanhã, 26 de agosto é o aniversário de Campo Grande: 124 anos de emancipação político-administrativa. Também é dia da Difusora Pantanal FM-101.9, inaugurada quando Campo Grande fez 40 anos. A 101.9 está com 84 anos de atividades e 6 no FM. A Boca do Povo circulará com “Edição Especial”.

Megassena que agora corre três vezes por semana teve sorteadas as seguintes dezenas: 5, 31, 37, 47, 52 e 58. Prêmio acumulado. 17 acertaram a quina e vão receber 101 mil reais. Quadra com 1.392 acertadores e vão levar 1.700 reais cada.

População campo-grandense estranhando o silêncio de vereadores e deputados quanto aos abusos da Águas Guariroba e a AEGEA. O povo sendo estuprado com os preços da água e do esgoto e ninguém fala nada. Como dizia Lutther King: “O estranho não é a gritaria dos maus, mas o silêncio dos bons”.

Dezesseis pessoas – entre elas 14 crianças – se feriram no tombamento de um ônibus escolar com 22 alunos da zona rural de Rio Brilhante. Não houve feridos graves. O motorista perdeu a direção e capotou. Todos usavam cintos de segurança.

O mundo desconfia que a KGB do Puttin tenha “tudo a ver” com a queda do jato Légacy da EMBRAER que saiu de Moscou para S. Pettersburgo na Rússua e cai matando todos os passageiros entre eles o mercenário guerrilheiro Yevgeny Prighozin. Disso ninguém duvida.

Uma pesquisa aponta o vereador Carlão como o mais conhecido da população campo-grandense. Popular, simpático e de credibilidade. O segundo mais popular são os vereadores Betinho e Zé da Farmácia, Airton Araújo, Beto Avelar e Tavinho Trad.

Avaliação positiva do governador Eduardo Riedel nestes 6 primeiros meses é de 47%. Adriane Lopes conseguiu 50% entre ‘ótimo/bom’ e como candidato o nome mais citado espontaneamente é de André Puccinelli com 2,4%; Adriane com 2.0%, Marquinhos 1,7% e Beto Pereira 0,7%.

Confirmado!

A prefeita Adriane Lopes vai ser a primeira prefeita do Brasil a pagar o Piso da Enfermagem. Isso foi recebido com alegria por enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares e parteiras. Os atrasados referentes a maio, junho, julho e agosto serão depositados dia 6 de setembro. Parabéns! (Palmas)

A 1ª Câmara Criminal do TJMS negou por unanimidade o embargo do vereador Tiago Vargas. Ele foi condenado a 1 ano e 3 meses por caluniar e difamar o ex-governador Reinaldo Azambuja. Tiago vai ter que cumprir a condenação imposta e confirmada.

Justiça condenou André Luiz Scaff e sua esposa Karina Ribeiro Mauro Scaff a devolver mais de 66 mil reais referentes a acusação de ter recebido propina por contratos com empresas. As empresas seriam: Mov-flex e a RPS Publicidade.

A PF deflagrou a Operação “Fake Adress” com o objetivo de desestruturar uma organização criminosa especializada que fraudava benefícios assistenciais a idosos mediante uso de cidadãos paraguaios com documentações falsas. Os aliciadores – entre eles um advogado que comandava o esquema – forjavam documentos para comprovar que os estrangeiros residiam em Bela Vista e causaram um prejuízo de 1,4 milhão à União. O total de fraudes supera os 6,5 milhões de reais. Essa corja; essa gatunagem merece a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

Paulo Matos, Luiz Caxambú, do Nova Lima; Andréia Dias; Edson da Silva; Micheli Eliane; Karenluci Oliveira; Líbera Copetti de Moura; Eva Gonçalves; Adriane Moreto; Girsel da Viola; Marilene Praeiro; Lilian Moreira; Ricardo Cisneiro Prates; Celso Vargas e Elias Athallah.

Raimundo Nonato, Flávio Frajola e esposa D. Tainara, sua mãe D. Damiana, seu pai Sr. Ailton; Valberto da B&C Construtora; Dra. Inês Conceição; Fernando Moraes: empresário; Léo Camargo: da Shalon Veículos; Nilton Reis, da Grande Homem Modas; Márcio Modesto e Lecir da AABB; Desembargadora Jaceguara Dantas da Silva e Marcelo Vinhaes: Presidente da Energisa.

