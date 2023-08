As Dez Mais

Segunda-feira, 28 de agosto de 2023.

Hoje é o Dia dos Bancários.

1ª)

Megasena de sábado, dezenas sorteadas: 9, 10, 35, 44, 55 e 58. Quina com 47 acertadores. Quadra com 3.624 acertadores. Próximo sorteio amanhã. Prêmio acumulado de R$ 37 milhões.

2ª)

Ainda não identificadas as vítimas que estavam dentro do carro de Rogério Campos de Moraes, fuzilado sábado na Av. Aeroporto (Vila Sobrinho), na saída do Regime Aberto. Eles continuam internados em estado grave.

3ª)

Faleceu sexta-feira na Itália o cantor Carlos Gonzaga. Ele foi o precursor do rock brasileiro e cantou versões como Diana, Oh! Carol e outros. Faleceu aos 99 anos e 7 meses.

4ª)

Faleceu neste final de semana o empresário Gilberty Migliolli, pai do ex-secretário e ex-candidato Gilberty Miglioli. Ele foi sepultado ontem em nossa Capital. À família enlutada as nossas condolências.

5ª)

Dando maior “tititi” uma falha legislativa do passado que nominou a famosa “estrada da caieira” em Bela Vista com o nome do sr. José Simplício da Costa Marques. Encontraram um “jeito” de colocar outro nome num pedaço da estrada. O povo tradicionalista bela-vistense não quer que isso aconteça e a falha do projeto anterior deverá ser consertada legislativamente.

6ª)

Quem tiver terras degradadas em nosso estado vai ter a oportunidade de resgatá-las. Em setembro o governo federal vai liberar R$ 15 mil por hectare. O programa vai resgatar 1,8 mil hectares no MS.

7ª)

Está em Campo Grande o Ministro da Justiça Flávio Dino. Veio entregar equipamentos para polícia. Investimento é de 121 milhões. Ele vai lançar o PRONASCI-2- Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania. Vai entregar 82 viaturas e armamentos. Vai anunciar a construção de 4 presídios em MS.

8ª)

A ex-vereadora Dharleng Campos assumiu na sexta-feira o MDB MULHER estadual. Empenhada em alargar o empoderamento da mulher sul-mato-grossense a nova presidente promete ações em todo MS. Parabéns”

9ª)

O apresentador Faustão já está transplantado desde a tarde de ontem. Faustão por um golpe de sorte passou à frende de 386 pessoas que estão na espera. Dizem que o novo coração seria para outro paciente da fila, mas não foi compatível. O procedimento foi feito no Albert Einstein em S. Paulo.

10ª)

A SEMED anuncia mais 1.700 vagas de creches para o próximo ano. As novas vagas irão reduzir a atual fila de espera em 21%. As obras paradas serão retomadas graças a investimentos do PAC. Serão concluídas mais 7 escolas. Segundo a SEMED as EMEIs atenderão em média 250 crianças cada. Parabéns ao secretário Lucas Bittencourt e à prefeita Adriane Lopes.

O desembargador Luís Cláudio Bonassini mandou sequestrou e bloqueou R$ 19,5 milhões de 6 envolvidos em desvio milionário do Tribunal de Contas sendo eles: Douglas Avedikian, Parajara Moraes Alves Junior; Cleyton Barbosa da Silva; Luis Alberto de Oliveira Azevedo; José Patrocínio Filho e Fernando Roger Daga. Estão denunciados por peculato, corrupção e organização criminosa por contrato firmado entre a Corte Fiscal e a Pirâmide Informática. Esses merecem a nossa dupla-tripla chicotadas do dia!

