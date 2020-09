Quinta-feira, 03 de setembro de 2020.

Primeira:

Tucano lá do Parque me disse que o Migliolli está por um triz pra jogar a toalha e sair da disputa…

Segunda:

Derley Derlevatti, prefeito de Porto Murtinho está morrendo na praia. Dizem que ele não vai passar na convenção e não deverá ser candidato.

Terceira:

Falando de Murtinho quem está ganhando fôlego com esse “vai não vai” é a esposa do ex-secretário estadual e ex-prefeito Nelson Cintra.

Quarta:

Em Bela Vista a candidatura do Xandão virou motivo de risos. Dizem pelas esquinas que, se ele virar prefeito como foi vereador, o que já está ruim ficará pior.

Quinta:

A conversa de ontem na alta roda da política é que o Harfouche foi pedir “bênção” no DEMOCRATA e saiu de lá com uma mão na frente e outra atrás.

Sexta:

Senador Nelsinho Trad esteve ontem fazendo visita de cortesia para o seu amigo Ministro das Comunicações, Fábio Faria.

Sétima:

A partir de hoje a Petrobrás abaixou o diesel em 6% e a gasolina 3%. Mesmo assim o consumo que está baixo continua despencando.

Oitava:

Clientes do Bradesco denunciando as operações digitais do banco. Não conseguem fazer transferências, mas o banco cobra pelo serviço que não consegue prestar.

Nona:

A Anvisa liberou ontem a venda de ivermectina e Nitanoxanida nas farmácias sem retenção da receita. Os remédios estavam sendo controlados devido o alto consumo durante a pandemia.

Décima:

A Rede Globo precisa achar alguma coisa que movimente seu noticiário. Perdeu telespectadores com seu terrorismo noticioso durante a pandemia, e o covid-19 está se despedindo dos noticiários.

Chicotada do dia!

O MPF pediu a cassação dos passaportes diplomáticos dos bispos Romildo Ribeiro Soares (RRSoares) e sua mulher Magdalena Ribeiro Soares, fundadores da Igreja Internacional da Graça de Deus; e do Apóstolo Valdemiro Santiago fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus. Já é tempo de acabar com essa “farra” de passaportes diplomáticos. Estamos num estado laico. A concessão desses tipos de passaportes, são privilégios. Para essas “farras” do Ministério das Relações Exteriores vai a nossa “tripla” chicotada do dia.

Aniversariantes!

Cris Florentim; Irani Machado; Leny Ouriveis da Silva; Aristides Cordeiro; D. Marlene Bossay; Jornalista Liziane Berrocal; Nayara Miranda; e nosso querido vereador Chiquinho Telles.

Meus amigos:

Alencar: motorista de aplicativo e nosso ouvinte; Carlinhos de Prudente; Argeu Silvesso: artista plástico; Profa. Elvenis Albieri; Tradicionalista João Melo; Pecuarista Chico Maia; Eplônito Rocha; João da Planurb.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.