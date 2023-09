As Dez Mais

Sexta-feira, 01 de setembro de 2023.

Este programa será ouvido por gente que sabe que: “O tambor faz muito barulho, mas é vazio por dentro.”

Hoje é o Dia do Corínthians!

Vamos juntos:

Todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. MAIS UMA VEZ: Todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. OUTRA VEZ: Todos os dias, sob todos os pontos de vista vou cada vez melhor graças a Deus!

Em nome da BDM, Queijos Imbaúba e Stymulus Systems está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1)

Cantor sertanejo aprontou uma presepada. Proibiu sua mulher de ir à chácara onde mora. Teimosa, ela foi ao local e ele além de surrá-la ainda a ameaçou de morte. Deu polícia na parada e o cantor foi compor no xilindró.

2)

Historinha mal contada: O preso Alberto Figueiredo da Penitenciária Ricardo Brandão de Ponta Porã, morreu esmagado por uma rede que estava acima da sua e que se rompeu. Sobre ele desabou o “tonelada” esmagando-o contra o piso.

3)

Ontem – 31 de agosto – o PCC comemorou 30 anos de atividades marginais. Sua fundação teria sido no dia 31 de agosto de 1993 na /casa de Custódia de Taubaté-SP e o batismo de sangue aconteceu durante partida de futebol com 2 mortos cujas cabeças foram usadas para o jogo de pelada.

4)

O Canadá é o 7º maior produtor de soja do mundo com 6,5 milhões de toneladas. Em 6º o Paraguai com 10 milhões de toneladas; Em 5º a Índia com 12 milhões; em 4º lugar a China: 20,5 milhões; em 3º lugar a Argentina com 48 milhões; em 2º os EUA com 122,7 milhões e em 1º lugar no Mundo o Brasil com 163 milhões de toneladas.

5)

Mulher parou defronte ao Banco do Brasil na área central de nossa Capital, arreou as vestes e fez cocô num bueiro. Em ato seguido tirou um papel da bolsa e se higienizou. Isso deu o que falar.

6)

O DEMOCRATAS vai realizar uma feijoada no domingo. Atrações: o Grupo Ginga Brasil e o Cantor Guilherme Holsback. Os convites estão sendo vendidos a R$ 35,00 e podem ser adquiridos pelo telefone 9 81.13-2638.

7)

Covardia! Um aluno de 11 anos com deficiência intelectual e epilético, estudante do 6º ano, apanhou ontem de um coleguinha marrento do 8º ano ao sair da aula no Jd. Tarumã. Morador no Portal Caiobá o menino desmaiou e foi levado para atendimento.

8)

Danilo Souza Cavalcante foi condenado à “prisão perpétua” nos Estados Unidos por matar a maranhense Débora Evangelista Brandão em abril de 2021, mas acreditem: ele fugiu da cadeia. Sua “cabeça” está a prêmio no Condado de Pheonixville no Arizona onde – desculpem o trocadilho – a prisão deve ser uma “zona”.

9)

Fazendeiro de Bonito desmatou 81,3 hectares de mata nativa e está agora no “colo do Saci”. O Ministério Público estadual está no encalço do fazendeiro e passarinho me contou que “o patrimônio dele não vai dar para pagar a multa ambiental”. Eu acho pouco.

10)

Nosso querido Carlão, presidente da Câmara de Vereadores, disse que “O tempo de ser vice já passou”. Ele possui um estofo político capaz até de ser candidato a prefeito de Campo Grande e acreditem: Se for vai dar trabalho”.

Chicotadas do dia!

Uma chinesa arrombou uma loja na China para roubar um Iphone 14 Plus. Como o aparelho estava atado a um ‘cabo de segurança’ ela “roeu” a ligação com os dentes, botou o celular na bolsa e se misturou aos outros bilhões de chinesas. Sorte que ela foi descoberta pela Inteligência Artificial e acabou presa. Essa vai “roer” uma “cana” de gente grande e ainda por cima vai tomar as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes do dia:

Minha filha Ana Carolina de Paula Ciasca; Jean Saliba; Dra. Cláudia Fassa; Dr. Luizito Anzoategui; Grande advogado Dr. Gervásio Alves Júnior; Júlio Kenko Shimabukuro; Íris Viana Ramos; Josi Taniguichi; minha amiga Mairi Cristina de Castro Cotrim; Ellen Genaro; Renata Gonçalves Pimentel; Izabel Eliziário; Meu amigo, enteado e piloto Civil João Antônio Fim; Prycila Doulas e Elizete Silva.

Nossos bons e queridos amigos:

Gelásio que domingo em Corguinho está organizando um churrascão, com as presenças de ‘Patrícia e Jean’ no Clube do Laço. Ingressos na Ótica Itamaraty; Victor Yoshihara, da Câmara Municipal; Eliza Mustafa: do gabinete do ver. Papy; Jornalista Karlos Kuntzel e Marília Capellini do TJMS; Tathiane Panziera: Assessora de Comunicação da CASSEMS; Cláudio Benites; Jerson Domingos: Pres. Do TCE-MS; Betinho Telles; Ju Xerosa e Evanilde Silva.

Segunda-feira eu volto.

Abçs

Fuuuuuuuuuuuuuuui.