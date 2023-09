As Dez Mais

Segunda-feira, 04 de setembro de 2023.

Hoje é o Dia do Taekwondo!

Vamos juntos:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

A semana começa com a má notícia aos caminhoneiros. Amanhã a Petrobrás “taca” mais 0,11 centavos no litro do diesel.

2ª)

Megasena de sábado sem acertadores e prêmio acumulado para amanhã é de R$ 55 milhões. Dezenas sorteadas: 5, 14, 32, 40, 53 e 54.

3ª)

Vereadora Luíza Ribeiro, do PT, quer que a Câmara tombe o Parque dos Poderes, o Parque das Nações Indígenas e o Parque do Prosa.

4ª)

Para quem acha que vai ter briga pelas duas vagas para o Senado em 2016 é bom saber que as duas já têm donos: O ex-governador Reinaldo Azambuja e o atual senador Nelsinho Trad.

5ª)

Continua internado e resistindo depois de ter tomado um tiro na cabeça o baixista do Ultraje a Rigor Rinaldo Oliveira Amaral, o “Mingau”.

6ª)

Vai ser sepultado hoje o Wandré de Castro Ferreira, de 17 anos, que tomou um tiro no olho dado por uma traficante do Jd. Canguru. Ela já está presa e conhece o lugar: ficou 8 anos guardada por tráfico.

7ª)

PSDB com mais 4 prefeitos engatilhados: Gilson Cruz, de Juti; Donizete Viaro, de Paranhos; Maycol Queiroz, de Paranaíba e Gerolina Alves de Água Clara.

8ª)

Está internado na UTI da Unimed de Campo Grande o empresário Fhad Jamil Georges. O “Rei da Fronteira” apresenta um quadro de insuficiência pulmonar obstrutiva crônica.

9ª)

O PT tenta hoje mais uma vez ‘afinar a viola’ para a plenária de 23 de setembro. Cinco nomes disputam o direito de sair candidato a prefeitura de Campo Grande: Zeca do PT, Camila Jara, Giselle Marques, Bartolina Ramalho Catanante e Eugênia Portela.

10ª)

Uma “chiquita voadora” de quase 200 mil foi dada em pagamento do transporte de gado para um frigorífico e o cheque “bateu e voltou”. O caso – que é de estelionato – caminha para virar caso de polícia. É aguardar pra conferir.

Chicotadas do dia!

Moradores de Bela Vista, na fronteira com o Paraguai, reclamam que uma queda de energia deixou a cidade sem luz por mais de 5 horas. O prejuízo foi grande. QA Energisa fechou na cidade o posto de atendimento e no atendimento digital ninguém atendeu aos reclamos. Pedem providências do Governo do Estado e as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes do dia:

Marithê Cogo; Cleuza Vasconcellos; Cônsul de Portugal Fernando Gonçalves; a bonitona Geovanna Lanzarine;Darlene Pereira; Elizângela Basso; Graciela Albieri; Dra. Nádia Zangirolami: de Itaporã; Janete Mendonça e Kelly Satiko Nakano.

Nossos bons e queridos amigos:

Japão: prefeito de Dois Irmãos do Buriti; Simone e Tatu; Rosaura e Gerson Zahdi, no Pantanal de Miranda; Marcos Torneiro: de Terenos; Misael Cabral; Cel Mauro; Ailton, da AGEPEN; Neto Durães; Nilva Espinosa e Agostinho; Rubão e Detinha; Jor. Vinícius Squinello e Hugo Sala em Cuiabá-MT.

Amanhã eu volto.

