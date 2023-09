As Dez Mais

Terça-feira, 05 de setembro de 2023.

Hoje é o Dia Nacional da Fibrose Cística!

Vamos juntos:

Todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. MAIS UMA VEZ: Todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. OUTRA VEZ: Todos os dias, sob todos os pontos de vista vou cada vez melhor graças a Deus!

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Fibrose Cística é uma doença rara. Atinge uma para cada 10 mil nascidos. Pessoas com ela morrem de pneumonia, desnutrição e diarréia. Ela produz uma proteína que é descoberta tardiamente.

2ª)

Falta de manutenção de redes em áreas rurais é o que tem ocasionado problemas no fornecimento de energia elétrica no MS. Para se ter idéia, pessoal de chácaras nas Três Barras. Região do Cedro, estão sem energia desde quinta-feira (29) e não tomaram providência.

3ª)

Excelente a entrevista do secretário de estadual de Educação Hélio Daher ao programa Boca do Povo da FM-101.9. Ele falou do preparo que faz o atual governo para, em 2024, colocar em cada cidade do MS uma escola em tempo integral.

4ª)

Quase 670 mil veículos em nosso estado estão com licenciamento atrasado. O comentarista Marcelo Salomão atribui à essa inadimplência o empobrecimento da família sul-mato-grossense.

5ª)

Operação “Lesa Pátria” da PF visitou a casa da assessora do deputado Rafael Tavares em Campo Grande. A operação busca os financiadores dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Talvez seja o “empurrãozinho” que o deputado precise para resolver a situação jurídica do seu mandato.

6ª)

Operação “Lesa Pátria acontece hoje nacionalmente cumprindo 53 mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF nos estados de: SP, MS, Pr, SC, TO, CE e Minas Gerais. Os danos gerados à União foram calculados em R$ 40 milhões.

7ª)

Imagine você fazer parte de 100 pessoas que vão multiplicar suas doações à “Amor pela Vida”. Sorteio na sexta-feira às 7 horas. Deposite de 1 a 100 reais e multiplique a doação premiada por 10 (dez). Informe-se “como participar” pelo fone 9 8184 7308.

8ª)

É baixa a procura por vacinas contra a Coqueluche em Campo Grande nos postos da SESAU. A vacinação está em 35%. Também a vacina bivalente que imuniza contra variante da ômicron da Covid-19 está em baixa.

9ª)

Sessão solene na Assembleia Legislativa pelo “Dia do Fotógrafo” homenageou o saudoso profissional Valdenir Rezende. 24 profissionais foram homenageados. Valdenir foi representado por esposa e filho.

10ª)

CPMI na Câmara Municipal de São Gabriel D’Oeste vai apurar denúncias de irregularidades na FUNSAÚDE. Tá todo mundo com os cabelos arrepiados. Teme-se que acabem descobrindo “coisas do arco da velha”. Vamos aguardar pra conferir.

Chicotadas do dia!

Duas mulheres se engalfinharam numa briga sem precedentes. Elas eram um “casal”. A ativa pegou a ‘passiva’ na cama com outra. Quase derrubaram a casa. Flagrada “esposa e amante” a coisa ficou feia. Foi caco de garrafas, de telhas, pedradas, puxões de cabelos, dedinhos nos olhos, tabefes, cocadas, pé-na-cara, chave-de-braço, colheradas, paneladas, isca totó, palavrões de arrepiar cabelo de careca e no final tudo terminou na delegacia. Essas briguentas merecem as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes do dia:

Maria Bertalha; Marcelo Oliveira; Herco Rosinha; Jornalista e radialista Arlindo Florentino; Marcele Anache Hage; Dr. Celso Cestari Pinheiro; Mariana Navarro Santos; Caroline Rizzo; Hélio Lima; Adriana Morena; Profa. Cris Farias; Paulo Henrique Moraes e Celso Brasil Ovelar Filho.

Bons e queridos amigos:

Pelé, do SAAE de Jaraguari; Luana Ruiz, da SEILOG; Priscila Queiróz: vice-presidente do bairro Mata do Jacinho; Ala Lúcia Sayeg: Publicitária; Mayara Bueno: do gabinete do deputado Pedrossian Neto; Andréia: diretora de Comunicação da Energisa; Ten. Cel. PM. Kátia; Concorrentes do PIX DU BE de Sexta-feira: Nilva Espinosa, Genésia Lemes Corrêa, Carminda Duarte, Antônio Marcos Goedert, Dr. Idemar Jonas de Oliveira; Janaína Goular e Michele de Souza Mikuri. Participem pelo fone 67- 9 8184 7308.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuuuui.