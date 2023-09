As Dez Mais

Quarta, 06 de setembro de 2023.

Este programa será ouvido por gente que sabe que: “O leão nunca perde o sono por causa das opiniões das ovelhas”

Hoje é o Dia Alfaiate!

Vamos nessa:

Todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. MAIS UMA VEZ: Todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. OUTRA VEZ: Todos os dias, sob todos os pontos de vista vou cada vez melhor graças a Deus!

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Um Cessna-186 caiu na tarde de ontem zona rural de Selvíria. Foi pane seca. O dono do avião fugiu do local deixando o piloto para responder pelos destroços. A aeronave foi levada para a Delegacia e será periciada.

2ª)

Pode estar terminando o desastrado mandato do deputado Rafael Tavares do PRTB. A operação de ontem da Polícia Federal que fez buscas na casa da secretária do deputado poderá ser a derradeira pá-de-cal que estava faltando.

3ª)

Veículo oficial da prefeitura de Corguinho foi flagrado estacionado irregularmente em Campo Grande sobre a faixa de pedestres da 13 de maio defronte a Santa Casa. É que Corguinho é tão pequena e tão pacata que nem deve ter faixa de pedestres.

4ª)

Deputado Junior Mochi propôs a inclusão da Festa do Peão de Boiadeiro de Alcinópolis no calendário Oficial de Eventos do Estado. A festa é tão importante que já está rivalizando com a Festa do Peão de Barretos.

5ª)

Paulo Duarte já mandou tirar a “fatiota” da naftalina. Está preparado para assumir vaga na Assembleia Legislativa a ser deixada por Rafael Tavares do PRTB. Paulo estava cotado para ser prefeito em Corumbá, mas como diz o velho ditado: “O homem planeja e Deus rí”.

6ª)

Todos os radares instalados na Br-262 trecho Miranda/Corumbá foram desmantelados. Também os radares colocados na rodovia MS-040, Campo Grande/Santa Rita do Pardo, foram desmantelados. Culpa do Bolsonaro. O povo aprendeu com ele a não deixar “se” roubar.

7ª)

Começa amanhã em Palmeiras a 4ª FESTA DO PEIXE. Serão 20 barracas exclusivas de peixes e 20 pratos variados como assados, caldos, moquecas e outros. Atrações musicais: Grupo Mistureira, Anderson e Fernandes, João Carreiro, Pratas da Casa, Trio Violada encerrando com Alex e Ivan. Patrocínio Prefeitura de Dois Irmãos do Buriti. Ao prefeito Japão nossos cumprimentos.

8ª)

O Ministro Dias Tóffoli anulou as provas do acordo de leniência da Odebrecht na Lava-Jato homologado em 2017 e afirmou que “A decisão que prendeu Lula foi ‘armação’ e classificou como um dos maiores erros judiciários deste País.

9ª)

Se a CCRMSVia quiser vai fazer um acordo com o Governo do Estado e o Governo Federal tipo “melzinho na chupeta”. Ela será mantida administrando a Br-163, poderá cobrar o pedágio atual desde que prometa fazer 68 KMs de pista duplicada e 63 Kms de faixas adicionais. Parem o mundo que eu quero descer.

10ª)

O salário-mínimo para 2024 será de R$ 1.421 reais. Um aumento de 7,65% acima da inflação deste ano que está calculada em 4,48%. O aumento real turbina o poder de compra do trabalhador.

Chicotadas do dia!

Deputado estadual João Henrique Catan pode ter mentido em Plenário quando afirmou que a CASSEMS negou atendimento à Josiane Pozzan. A cirurgia foi cancelada por ela própria por não estar em condições do procedimento. Também o deputado disse que ela residia em Terenos. Em verdade, ela reside em Indubrasil em Campo Grande. O deputado pegou “rabeira” num assunto sem conhecê-lo. O que disse em plenário, segundo apurado por nós, não corresponde à verdade. Vai aqui a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

Aniversariantes do dia!

Profa. Reni Domingos dos Santos; Janaína de Camargo Souza; Bruno Albuquerque; ex-deputado estadual Felipe Orro; Dra. Márcia Neder; Renata Guedes; Ricardo Pegolo; Francisco Mafra; Nadir Batista e Maria de Fátima Veloso.

Nossos bons e queridos amigos:

José Ramos Ferreira: auditor-fiscal da Secretaria de Fazenda estadual; QOBM Frederico Reis Pouso Salas; Dr. Adriano Garcia Geraldo: Delegado da Polícia Civil; Cris Navarro; Gildo: assessor do deputado Beto Pereira; Dra. Ariane Tavares: advogada; Juliano Vaka: nosso ouvinte; Ju da “Amor pela vida” que agradece aos parceiros: Amanda Aparecida, Alice Lopes, Anita Cercariolli, Emerson Leguizamon, Vanuza Campos. Luana Rodrigues, Luciane Larréia, Dario Dias, Débora Cortes, Vereador Riverton, Adriano Scuira, Marcelo Cavalcanti e Wagner Lindemayer, participantes do sorteio de sexta-feira do PIX DO BE.

Bom feriado a todos.

Estaremos de volta sexta-feira.

Um abraço!

Fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuui.