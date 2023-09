As Dez Mais

Sexta-feira, 8 de setembro de 2023.

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Mais de 55 mil brasileiros foram à Esplanada dos Ministérios assistir ao Desfile da Independência. Foi uma festa bonita, sem aqueles discursos chatos e enfadonhos.

2ª)

Depois do Desfile Cívico o presidente Lula foi para a Base Aérea de Brasília e embarcou no Boeing presidencial para a Índia. Vai assumir a presidência do G-20.

3ª)

Em Campo Grande o Desfile do 7 de setembro não contou com a presença da prefeita Adriane Lopes. Final do desfile o deputado Pedro Kemp quis dar uma de herói invadindo a pista e tomou “pau”.

4ª)

O movimento bolsonarista e suas “viúvas” tentaram empanar o brilho da festa, mas isso já era esperado. No final a festa foi bonita. E por falar em prefeita ela foi representada pelo Secretário Especial de Segurança e Defesa Social Anderson Gonzaga.

5ª)

Enquanto festavam ladrões de fio trabalharam rápido nas esquinas da Antônio Maria Coelho com a Calógeras. Os semáforos ficaram desligados. Por conta disso um Grand Siena e uma Hillux colidiram. A caminhonete, em alta velocidade, capotou.

6ª)

Apesar do policiamento na área central os “nóias” continuam desafiando a lei e roubando fios para vender e comprar drogas. Enquanto a polícia não agir com energia essa bagunça tende a continuar.

7ª)

Mauro Cid confirmou: “Vai botar a boca no trombone e delatar Jair Bolsonaro”. Pode ser o caminho que procuram para colocar o ex-presidente na cadeia. Também pode ser que essa montanha acabe parindo um rato.

8ª)

Quem está com tudo e não está prosa é a CCRMSVia. A ANTT é contra a redução do pedágio mesmo não tendo ela cumprido com o que havia sido tratado em benefício da Br-163. Ela vai continuar e os sul-mato-grossenses continuarão pagando o pato na estrada da morte.

9ª)

O PSDB continua atraindo novos prefeitos. Um já está no papo e outros 4 estão em fase de plumagem. Se a meta é 51 prefeitos no MS, faltam apenas 4. A intenção “tucana” é fazer em 2024 barba, cabelo e bigode.

10ª)

Bonito continua sendo o principal destino turístico do MS. Ano passado a cidade foi visitada por 280.391 turistas. Neste ano, até agora, já são 170.754 com tendência de alta. Taxa de ocupação hoteleira está em 97%.

Chicotadas do dia!

Números fantasiosos e dados inexistentes: esse é o rescaldo do pronunciamento do deputado João Henrique Catan em Plenário, no sentido de desacreditar e criar factóide em relação à SUDO-ODONTO. Isso motivou uma entrevista EXCLUSIVA tipo “Pinga-Fogo” no programa Boca do Povo na próxima segunda-feira. As falácias e pasmaceiras do deputado merece a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

