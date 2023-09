As Dez Mais

Hoje é o Dia do atentado de 11 de setembro contra as Torres Gêmeas de Nova York!

Uma gota de otimismo para o seu dia: “Todos os dias, sob toros os pontos de vista, vou cada vez melhor graças a Deus”.

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

A cidade amanheceu triste com o falecimento do amigo Zé Thomaz, da Thomaz Lanches. Ele faleceu aos 98 anos de idade. Foi amigo, esposo, pai, avô e bisavô. Será velado no Pq. Das Primaveras. Que o Senhor o receba na Glória.

2ª)

Uma jibóia quase matou de susto moradores de uma casa da rua Generoso Ponce, no Bairro Pindorama em Sidrolândia. Farta de tanta chuva ela se dependurou no varal da casa para secar ao sol, mas acabou capturada pelos Bombeiros e devolvida à Natureza.

3ª)

Presidente Lula garantiu no encontro do G-20 na Índia que se Putin vier ao Brasil não será preso. Garantiu um “salvo conduto” para o sanguinário presidente russo. O problema é Putin chegar até aqui porque ele está com prisão decretada no mundo.

4ª)

Para garantir um “apagão” na memória da Casa a Assembleia apagou todas as fotos do deputado João Henrique Catan empunhando seu livro de cabeceira “Mein Kampf” escrito pelo seu guru Adolf Hitler…

5ª)

O concurso 2.630 da Mega-Sena saiu para um sortudo de Santa Luzia/MG. Levou sozinho os 87,7 milhões. 250 apostas fizeram a quina e 9.565 acertaram a quadra. Dezenas sorteadas: 14 – 18 – 22 – 26 – 31 e 38.

6ª)

A Câmara Municipal de Iguatemi vota amanhã, o parecer do TCE-MS que reprovou as contas do ex-prefeito Ze Roberto, na gestão (2002/2016), passem. Ele está fazendo jejum e penitência. Dizem até que ajoelhando em milho para que suas contas passem.

7ª)

Ex-secretária de Educação de Miranda Laura Andréa de Brito, foi multada pelo TCE-MS pela apresentação de contas incompletas do seu período frente a Pasta da Educação. Ela vai ter que pagar 4.200,00 reais de multa por irregularidades no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.

8ª)

O Karatê da Avivad está fabricando atletas de primeiro nível no esporte. Desta vez Luiz Gustavo se classificou em 3º lugar Júlio em 4ª colocação. O karatê da Avivad é mais um projeto vitorioso que visa formar atletas de alto rendimento.

9ª)

Sexta-feira 13 horas, super evento sobre empreendedorismo, Marketing, Novas Tecnologias e Inteligência Artificial com Tony Ventura e Dema Oliveira, de renomes internacionais. Será no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. Promoção da SEJUVCG. Restam poucas vagas. Inscrição pelo Instagran @sejuvcg.

10ª)

Valdemar Pereira Rivas, vulgo “Cahorrão” acusado de mandar matar o jornalista Léo Veras em 2020, teria sido o responsável pelo atentado contra as duas juízas paraguaias em Pedro Juan Caballero, no sábado. Ele tem relação com o PCC e outros personagens medonhos do mundo do crime.

Chicotadas do dia!

Comenta-se à “boca pequena” que certo vereador mandou fazer obras complementares numa praça onde se instalou a GCM custeando a complementação da obra. Acontece que o construtor que fez a obra no chamado “fio do bigode” não recebeu um centavo e o vereador estaria se esquivando de pagar o trabalho. Isso merece a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

Aniversariantes!

Maria Clara Alvares; Larissa Cantero Pereira; Patrícia de Brito; Thiago Sartori Brito; Renata Gonsalves; Sandra Manzoni; Laura Nunes da Cunha; José Maria dos Santos; Luciano Estrela; Ester Gomes e Dra. Catarina Fagundes.

Nossos bons e queridos amigos:

Jaqueline Nobu; Cláudia Saliba; Secretário Herculano Borges: FUNDESPORTE; Ângela Coelho Costa; Mara Camargo e sua mãe D. Sinhá, da Vila Maior em Anastácio; Marcelo Moreira; Luiz Nogueira: servidor Municipal; Senador Nelsinho Trad; Jor. Ico Vitório da MSGás e Helen Gasparoto.

Amanhã eu volto.

