As Dez Mais

1ª)

Manhã começou com a prefeita marcando entrevista na FM-101.9 e não podendo ir devido à urgência numa unidade de atendimento médico. Ela não foi à rádio por um bom motivo, mas vai remarcar a data.

2ª)

Alguém do Governo do Estado ligou para a viúva do saudoso Antônio Caetano pedindo autorização para colocar o nome dele no Novo Procon-MS. Que tal usar o nome dele para um local mais nobre como uma escola por exemplo?

3ª)

O Posto Falleiros entrou na campanha de recolhimento de doações para nossos irmãos gaúchos. Os postos Falleiros e o SETLOG estão recebendo doações que serão enviadas ao Rio Grande do Sul. Participem.

4ª)

Lá pras bandas de Rochedo um marginal metido a bravo e conhecido pela alcunha de “Baiano”, com prisão decretada por homicídio, resolveu trocar tiros com a PM e “sentaram-lhe” a mamona. Esse ganhou o sossego eterno…

5ª)

Escolas de Campo Grande e da zona rural ganharam acesso à água tratada e saneamento básico. Até o final do próximo ano todas as escolas estarão integradas ao benefício. O convênio é da Prefeitura e Águas Guariroba.

6ª)

O ex-presidente Jair Bolsonaro continua internado em Manaus e reagindo satisfatoriamente aos antibióticos que estão sendo ministrados para regredir sua erisipela. Os médicos receitaram-lhe “descanso”. É provável que ele nem venha a Ponta Porã e Dourados.

7ª)

Muita gente ligando na Difusora para participar do sorteio de Uma Biz ‘OKM’ que será sorteada. A arrecadação vai ser destinada a uma operação de coluna que será feita em S. Paulo no Albert Einstein e que custa 70 mil reais. Com 50 reais você vai concorrer com 4 números a um prêmio de 16.500 reais. Participem.

8ª)

Em Aquidauana a Ofir Boutique já inaugurou rasgando em novidades e clientes no sábado passado e segue sendo ponto de encontro da sociedade Aquidauanense. Conheça, frequente, participe.

9ª)

E o meu amigo Joaquim Passos, atual vice-prefeito de Aquidauana vai ser vice na chapa do Mauro do Atlântico. Uma chapa muito do bem que tem muito a contribuir para o desenvolvimento e progresso da cidade. Política de altíssimo nível. Parabéns!

10ª)

Assassino de 19 anos que participou da chacina do final da semana passada onde morreu um casal de adolescentes que não tinham nada com a “paçoca”, com medo de morrer se entregou no GARRAS. Covarde!…

