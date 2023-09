As Dez Mais

Quinta-feira, 14 de setembro de 2023.

Hoje é o Dia Nacional do Frevo!

AS ‘10’ MAIS!

Jornalista está concluindo um livro sobre os “Anos Negros” que versa sobre os anos que o funcionalismo público estadual em nosso estado ficou 6 meses sem receber salários durante o governado de Marcelo Miranda. Pra quem não sabe Marcelo Miranda é avô do deputado João Henritler Catan.

Belíssima entrevista do presidente estadual da CASSEMS Dr. Ricardo Ayache ao programa “Boca do Povo” na FM-101.9. Deixou muita gente de queixo caído com sua administração frente ao maior e melhor Plano de Saúde do País. Em sua fala educada só faltou dizer “Os cães ladram e a caravana passa”.

Deputado Federal Rodolfo Nogueira, do PL, passou a integrar a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Família e Apoio à Vida. Ele e outros comandam a campanha nacional contra o aborto.

Fim da fuga do brasileiro Danilo Cavalcanti. Condenado à prisão perpétua após assassinar covardemente sua ex-namorada, ele fugiu da prisão, deu um suadouro na polícia norte-americana, invadiu uma casa, roubou um fuzil, tomou 7 tiros do proprietário que ruim de mira não acertou nenhum, e por ironia do destino foi preso por um cão.

Danilo deu trabalho para a polícia da Pensilvânia. Ele se movimentava pela mata durante a noite. Um helicóptero com câmera térmica localizou o fujão. A área foi isolada e soltaram um cão policial que o prendeu dando-lhe uma mordida na panturrilha. Ele foi pra prisão de segurança máxima, vai cumprir prisão perpétua e responder por mais 5 crimes.

Começa amanhã no Parque de Exposição Laucídio Coelho o Festival Internacional da Carne com entrada franca. A expectativa é de receber 30 mil pessoas. Serão 30 Chefs de renome e 47 estações de assados. A porção vai custar 18 reais. Vá e leve a família.

Vereador bolsonarista Tiago Vargas tem andado em plenário “pra lá, pra cá” enrolado numa bandeira. Quando não está presente a bandeira fica estirada sobre sua mesa, aliás: a bandeira sempre fica sobre sua mesa visto que Tiago é o maior ‘gazeteiro’ de sessões na nossa Câmara.

Outro que mudou da ‘água pro vinho’ é o vereador Marcos Tabosa. De crítico ácido da prefeita Adriane Lopes onde ele desancava o pau na administração sem dó nem piedade, ele se transformou em “só elogios” da prefeita. Algo aconteceu. Não se sabe “o quê” dizem seus críticos.

Aprovada na noite de ontem na Câmara Federal o texto-base da regulamentação das apostas esportivas e online legalizando os chamados cassinos virtuais. Em 1 ano isso renderá aos cofres federais 14 bilhões de reais em tributos. A projeção é do Ministério da Fazenda.

A Petrobras está preparando outro tarifaço no diesel e na gasolina. Os preços atuais estão em descompasso com o mercado internacional. Atualmente a defasagem da gasolina está em 49 centavos e no diesel 69 centavos. Vem aumento por aí…

Dois cabos da Polícia Militar foram presos por facilitar o chamado “arremesso de pombos” por cima das muralhas da Segurança Máxima em Campo Grande. Um deles foi preso hoje quando tirava “guarda” na muralha do presídio. Os dois já foram recolhidos ao Presídio Militar. Isso ‘é’ uma pouca-vergonha. Esses merecem a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

Ana Cristina Farias: da Ana Bolos, de Anastácio; Secretário Jaime Verruck; empresária Patrícia Fernandes: escola Amarelinha Colégio Yellow; Mirian Comparim Correia; Marly Arakaki; Maria das Neves Vidal; Daniel Pery e Ed Borges Dourado.

Pe. Valdeci do Cotolengo realizando a III Semana Solidária Farroupilha; Pecuarista Nelson Cintra: prefeito de Porto Murtinho; Cel. Otímio Garcia; Profa. Dra. Rose Farias; Swatt: de Guia Lopes da Laguna; Nádia Domingos Genaro; nosso querido Jerson Domingos: em viagem de férias; José Ivanildo; Ailton Tafarel: Recanto Noara; Prof. Fábio; Fernando de Oliveira: Corretor de Imóveis; Fabiano Reis e Leonardo Lacerda: do SINDJUS; Gilvano Bronzoni: presidente da ACP e Dr. Alexandre Magno Lacerda Procurador Geral de Justiça.

