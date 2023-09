As Dez Mais

Sexta-feira, 15 de setembro de 2023.

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

A prefeita Adriane Lopes anunciou ontem a possibilidade de uma Parceria Público Privada para a construção do Hospital Municipal com 250 leitos de internação, 10 salas de cirurgias, Centro de Diagnóstico por imagem e suporte de UTI. Investimento previsto R$ 200 milhões.

2ª)

O ex-deputado federal Roberto Jefferson vai sentar no banco dos réus por determinação da juíza federal Abby Ilharco Magalhães da 1ª Vara Federal de Três Rios, no Rio de Janeiro. Em 23 de outubro de 2022 Jefferson disparou e jogou granadas em policiais federais que foram prendê-lo por ordem do ministro do STF Alexandre de Moraes.

3ª)

O PRTB de Itaporã perdeu o Fundo Partidário. Decisão saiu publicada ontem no Diário da Justiça Eleitoral. Motivo: A não prestação de contas do exercício financeiro de 2021. As contas foram consideradas “não prestadas” pelo juiz Eleitoral Eguiliel da Silva.

4ª)

Moradores do Recanto Noara estão temerosos com o grau de furtos que estão acontecendo na localidade. A Recanto era tranquilo até quando abriram estradas e começou crescer. Agora os arrombamentos e furtos estão deixando a população assustada, especialmente dada a falta de policiamento.

5ª)

Depois da invasão no sistema de computadores da CASSEMS que ocasionou contratempos em todas as unidades, o sistema voltou a funcionar, ainda que precariamente. Técnicos trabalhar para analisar a extensão dos danos e a polícia procura identificar os invasores. Há possibilidade de na segunda-feira tudo retornar à normalidade.

6ª)

Os deputados estaduais Gleice Jane, Pedro Kemp e José Orcírio – todos do Partido dos Trabalhadores – mais Neno Razuk, votaram contra o projeto de Leu de autoria do deputado Márcio Fernandes que nomina Campo Grande como “A Capital do Agro”, aprovado com 15 votos.

7ª)

Começa hoje a 10ª FESTA DO OVO na cidade de Terenos. As atrações musicais são espetaculares. De arrancada (hoje) a gravação do DVD de Alex & Ivan. Amanhã abre com João Haroldo e Betinho e a festa se encerra com Maria Cecília e Rodolfo. O prefeito Henrique Budke convida a todos. Entrada gratuita.

8ª)

Amanhã em Campo Grande a partir das 16 horas a SAJ – Clube de Benefícios apresenta a 1ª Festa Mistura Fina com Dj. Marcelo Natureza, o jazzman Renato Pacheco, Igor Malheiro, Dieguinho e Chicão Castro. Será na Arena MS, na Marquês de Lavradio 339. Ingressos pelo 9.9191-9191.

9ª)

A Prime Clean Service está cambaleante depois do fim do contrato milionário firmado com o poder público. Os funcionários estão sem receber. Desesperados, funcionários se reuniram na frente da sede da empresa para protestar por seus direitos. Dizem que o calote atingiu até mesmo a velha e gorda propina.

10ª)

Advogado Hery Kattwinkel ao defender Tiago de Assis Mattar, que acabou condenado a 14 anos de cadeia por crime contra a democracia. O advogado atacou a Corte citando a frase “Os fins justificam os meios” atribuída a Maquiavel escrita no livro “O Pequeno Príncipe”. Foi patético. Maquiavel morreu em 1.527 e o livro “O Pequeno Príncipe” foi escrito por Saint Exuperry que faleceu em 1.944. O despreparado advogado: perdeu a causa e ainda foi expulso do Solidariedade, partido que era filiado.

Chicotadas do dia:

Ponte construída pelo Governo do Estado sobre o rio Aquidauana que liga o Recanto Noara com o Bacuri – Terenos com Dois Irmãos do Buriti – está desfiando e caindo. Foi construída com “madeira branca”. Está desfiando e obrigando motoristas a descer dos veículos e arrumar o assoalho para não estourar pneus. Já cansaram de reclamar à SEILOG, mas nada foi feito. Irritados fazendeiros e moradores denunciam o construtor que fez a reforma da ponte e pedem providências do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Seja lá quem for que fez o “serviço porco” merece as nossas duplas e triplas chicotadas.

Aniversariantes:

Dra. Keyla Pimentel: advogada; Antônio Cotrim Junior; Jornalistas Neiba Ota e Manoel Afonso; Leni Fernandes; Elvio Marcos Vargas; Pedro Tavares; Fernanda Ribeiro; Milena Schinneider; Dr. Wagner Leão; nosso querido Edil Albuquerque; deputado Jamilson Name; Renata Zanardi e Sérgio Arruda.

Nossos bons e queridos amigos:

Kátia Claro: primeira-dama da Assembléia e responsável pela Corrida dos Poderes; Dr. Sérgio Fernandes Martins: Desembargador e presidente do TJMS; Hélio Peluffo Filho: Secretário de Obras do estado; Mônica Riedel: Primeira-Dama do MS; Maicon Momade: novo diretor da FUNESP; Dra. Luísa Garcia Stehling: nova procuradora do estado; Juliana Sguario: Médica-Veterinária e proprietária do Pet-Shop Dog in home e nosso querido Dr. Cícero da Conceição.

