As Dez Mais

Segunda-feira, 18 de setembro de 2023.

Hoje é o Dia Nacional da Televisão.

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Beto Pereira eleito sábado presidente do Diretório Municipal do PSDB por aclamação. Ele segue candidato a prefeito de Campo Grande pelo partido. Esteve hoje no “Boca do Povo” onde agradeceu o apoio e o prestígio.

2ª)

Nota-se que o PSDB vai partir unido para a campanha de 2024. O governador Eduardo Riedel esteve na eleição do Diretório Municipal desta Capital e elogiou Beto ungindo-o candidato para a campanha de 2024. Os “tucanos” querem fazer barba, cabelo e bigode.

3ª)

Marque na agenda: Sábado, dia 23, a partir de 11 horas, o Leilão Mega Touros Nelore. Serão 200 animais de qualidade Nelore PO, Sindi e Gir. Promoção: Nelore 42. Não percam.

4ª)

Tristeza em Corumbá: faleceu ontem o empresário Ricardo Nogueira. Era pessoa muito bem relacionada na cidade e fundador do Restaurante Miguéis. À família enlutada os nossos pêsames.

5ª)

Senador Nelsinho Trad Filho visitando Campo Grande. Quando prefeito conseguiu fazer da nossa educação municipal a 2ª Melhor do Brasil no IDEB. Depois dele a educação municipal entrou num “parafuso” que nunca mais se recuperou.

6ª)

Moradores do Recanto Noara estão desesperados com a ponte sobre o Rio Aquidauana. A ponte foi reformada no governo passado com madeira branca e apodreceu rapidamente estando prestes a cair. Com a palavra o Governo do Estado.

7ª)

Os sampaulinos estão saltitantes com a vitória no Maracanã sobre o Flamengo. Foi por 1 a 0, mas valeu porque o Maracanã é a casa do Mengo. Tem jogo de volta, portanto cantar vitória ainda é muito cedo diz a “Urubuzada”.

8ª)

Jornalista Antônio João Hugo Rodrigues foi internado sábado no Proncor ‘infartado’. Ele já havia passado por procedimento cardíaco e colocado ‘stents’. Está medicado e se recuperando. Ao colega jornalista nossa torcida de breve restabelecimento.

9ª)

Agora foi a vez da justiça “estuprar” um padrasto que desde os 10 anos estuprava a enteada. Ele tomou 68 anos e 10 meses de cadeia. Sobrou cadeia até para a mãe da menina que sabia do caso e não tomava providência. A sentença saiu hoje.

10ª)

Ladrão que entrou na casa da subcomandante da PM e que tomou um balaço no peito continua internado na área vermelha da Santa Casa. Ele foi flagrado no interior da residência e enfrentou o esposo da subcomandante. O papo fui curto e reto como ‘coice de porco’.

Chicotadas do dia!

Apreendido um helicóptero Robinson R-44 em Naviraí. O aparelho já vinha fugindo do Grupamento Aéreo do Paraná. Havia sido interceptado em Querência. Em Naviraí ele foi recebido pela Polícia Federal e o BPChoque. O piloto “sumiu”, mas a “batata dele tá assando”. Esse merece a nossa dupla-tripla chicotadas.

Aniversariantes!

Dra. Carolina Hilgert; Desembargador do TJMS Fernando Mauro Marinho; nossa querida Maria Eduarda Pedrossian; Guy Salgado Machado; Dr. Luiz Carlos Areco; Heraldo Bojikian; Nioro Assad; Ana Carolina Martins; Carlos Wilson Tavares e Dr. Antônio Gentil Neto.

Nossos bons e queridos amigos:

Tarafel do Recanto Noara; Pimpolho Júnior e Raquel Portioli de Ponta Porã; Tatão; Jornalista Nilson Pereira; Secretario da SESÃO Ver. Dr. Sandro Benites; Profa. Nara Fernandes; Arizinho Coelho; Secretário de Educação Prof. Dr. Lucas Bitencourt, da SEMED; Prefeito Valdomiro de Mundo Novo e nosso querido Sérgio Gonçalves, da Fazenda.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuui.