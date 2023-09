As Dez Mais

Quarta-feira, 20 de setembro de 2023.

Hoje é o Dia da Revolução Farroupilha.

AS '10' MAIS!

1ª)

Desastre com o avião Bandeirante em Barcelos-AM que matou 12 passageiros e 2 tripulantes foi erro do piloto. Chovia muito. O avião engoliu a pista, atravessou uma estrada vicinal e se estatelou à margem da estrada.

2ª)

Cremado o corpo do jornalista Antônio João Hugo Rodrigues em Araçatuba-SP. As cinzas serão espalhadas nas águas do Rio Paraguai onde AJ passou seus belos dias pescando. O pesqueiro do Piquiri ele vendeu meses atrás para amigos influentes.

3ª)

Em Itaporã um dos pré-candidatos do PSDB à prefeitura é o competente e querido Nilso Pedroso que já recebeu a unção do Cardeal do partido, ex-governador Reinaldo Azambuja e do querido prefeito Marcos Pacco.

4ª)

A prefeita Vanda Camilo de Sidrolândia, mais o secretário da SEILOG Helinho Peluffo e o presidente da Assembléia Gerson Claro, lançaram investimentos de 18 milhões para a execução de 13 KMs de recapeamento na cidade em 41 ruas que já estavam com a pavimentação comprometida.

5ª)

Meteorologistas prevendo uma onda de calor para o final de semana. Temperaturas no Centro-Oeste poderão variar entre 40 a 45 graus. Recomenda-se cuidado com a saúde porque poderá haver risco de morte.

6ª)

Marcos Braz vereador e vice-presidente do Flamengo marcou presença sessão virtual na Câmara do Rio enquanto brigava em um shopping da cidade. Braz ganhou falta. Enquanto pensavam que ele estava “tralhando” foi filmado trocando socos e chutes com um torcedor do Flamengo.

7ª)

O flamenguista disse que foi socado e mordido por Marcos Braz e seu segurança. Marcos disse ter sido agredido verbalmente. A vítima de agressão disse que Braz o agrediu por detrás e lhe lascou uma mordida na virilha. Isso, virou gozação nas redes sociais.

8ª)

Um dos bandidos que assaltou uma joalheria a poucos metros da Depac-Centro quis medir força contra o BPChoque enfrentando os policiais à balas, mas se deu mal. Virou “peneira”. Com bandido a lei não brinca. Faltam mais “dois” nesse ajuste de contas.

9ª)

Estarão amanhã em nossa Capital para o lançamento do novo PAC a Ministra do Planejamento Simone Tebet e o Chefe da Casa Civil Rio Costa. O investimento do PAC está estimado em R$ 44,7 bilhões de reais.

10ª)

Ronaldo Fenômeno que possui dois times de futebol – o Cruzeiro de Minas e o Valladolid, da Espanha, decidiu vender 72% de suas ações do Real Valladolid. Preço estimado: R$ 520 milhões. O time caiu para a 2ª Divisão.

Chicotadas do dia!

O enfermeiro Daniel de Castro Lima, de 42 anos, candidato a Conselheiro Titular, está sendo acusado de bater e apavorar uma criança de 9 anos que foi tirar pontos e que estava com medo. Ele disse que “ia doer” e deu uns ‘tapas’ na cabeça do menino mandando-o ‘ficar quieto’. A denúncia contra o enfermeiro-candidato a Conselheiro já está na SESAU. Esse merece, as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes:

Minha filha Ana Rita de Paula; Nossa querida Michele Rodi: filha do saudoso Caetano; Dr. Paulo Yonamine e sua filha Kellen; Prefeito Gilson Cruz, de Juti; Dra. Vanessa Puccinelli; Nayara Moraes Barbosa: Lúcia Magalhães Ferreira; Elio Luiz Bobato; Rogério Carvalho; Paulo Ernesto Menta; Paulo de Tarso Pegôlo; Manoela Rodrigues; Janoário Manoel Campoano e Jéssica Sotolani.

Nossos bons e queridos amigos:

Dr. Bandeira: prefeito de Amambai e seu assessor Aguiar; Thais Karine: Gerente do Bradesco da Cel. Antonino; Ju: da “Amor pela Vida; Maria Campos: da Polícia Civil; Baiana: da Prefeitura de Campo Grande; Antônio Cotrim: de Balneário Camboriú-SC; Pe. Zé Maria que celebra hoje a fantástica e milagrosa missa do Senhor dos Passos no Santuário do Bom Jesus, no Bairro Guanandi.

