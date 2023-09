As Dez Mais

Terça-feira, 26 de setembro de 2023.

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

A Meteorologia diz que o calor vai partir às 18 horas do Centro-Oeste com a chegada de uma ‘onda de frio’ que irá amenizar as temperaturas e trazer chuva. Vamos aguardar pra conferir.

2ª)

Hoje tem Corínthians e Fortaleza disputando uma vaga na Copa Sul-Americana. É o jogo de ‘ida’ das semifinais e o 3º encontro das equipes no “mata-mata”. O Timão está levando a melhor.

3ª)

A PEC DA ANISTIA emperrou. Querem que a anistia volte atrás e perdoe os partidos desde a eleição passada. Hoje a PEC deverá ser votada em Plenário. Marcos Pollon defende que somente assim serão evitadas injustiças eleitorais.

4ª)

Passarinho me contou que deputado estadual foi visitar a histórica usina hidrelétrica do Inferninho e no caminho abelhas furiosas pegaram o deputado, comitiva, assessores e cicerones “pra valer”. Sorte que ninguém era alérgico a picadas.

5ª)

O “Inferninho” é lotado de abelhas e marimbondos. Nesta época do ano as abelhas se subdividem fazendo novas colméias e ficam furiosas. Todo cuidado ‘é’ pouco. Para evitar acidentes que podem ser fatais, não se arrisquem.

6ª)

Alunos reclamando da qualidade da merenda feita por merendeiras nas escolas municipais de Campo Grande. Os gêneros alimentícios são de primeiríssima qualidade, mas as merendeiras fazem de qualquer jeito e a comida acaba indo para o lixo.

7ª)

Nasa descobriu o “asteróide do fim do mundo”. Ele está alterando a sua rota e deverá colidir com a Terra liberando uma potência de 22 bombas atômicas de uma só vez. Pelos cálculos dos supercomputadores da Nasa o Bennu deverá colidir com a Terra em 24 de setembro 2.182.

8ª)

Não vai haver desabastecimento de diesel no Brasil avisa a Petrobrás. Mesmo com as restrições impostas pela Rússia nas exportações do diesel o abastecimento segue normal. As notícias nas redes sociais não passam de “fakes”.

9ª)

O “UB” – União Brasil quer que a superintendente da SUDECO Profa. Rose Modesto saia candidata a prefeita de Campo Grande. Rose tem base e eleitores capazes de complicar qualquer outro projeto político.

10ª)

O IDEB das escolas públicas de Miranda literalmente despencou. Numa escala de 1 a 10 o de Miranda está em 4.1 e deverá ser tema de audiência pública amanhã onde será discutido o baixo desempenho escolar.

Chicotadas do dia!

Ladrãozinho ‘pé-de-chinelo’ não sabia que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar e depois de assaltar uma farmácia na Av. Mato Grosso voltou lá pra dar um ‘repique’ e caiu nas mãos do BPChoque. Estava armado de faca e tomou umas ‘botinadas na cara’ para aprender que roubar não é profissão. Desta vez ele se deu mal e foi pra cadeia. Esse vagabundo merece a nossa dupla-tripla chicotadas.

Aniversariantes:

Artista Plástica Lassara Lessonier; Miriam Ferro; Justina Conche Farina; Daniela Longo Garcia; Emille El Sadi; Fabiane Biazetto; Regina Maria Rondon; Dirce Arakaki; Tânia Mara Elias; Cíntia Fukuchi Soken; Atos Pessato; Eliane Diniz e Ana Soledade Alcova.

Nossos bons e queridos amigos:

Pedrinho Gonçalves, do TCE-MS; Roberto Rech: da Panan; Profa. Rose Farias; Luiz Antônio da SESAU; Joana: do Midiamax; Marimar & Careca da S&S Cestas Básicas; Margareth de Deus; César: do Box do Gordinho no Mercadão Municipal; Cel. PM. Paulo Rogério; Daria Ajala em PJC; Sinomar Carmona: do jornal Imparcial de Presidente Prudente-SP e Saul da SAJ.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuui.