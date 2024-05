Sexta, 24 de maio de 2024.

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“Quando alguém se alegra com sua conquista, acredite: ali está o seu amigo”.

Hoje é Dia do Cafeicultor

AS ‘DEZ’ MAIS

1ª)

Manhã começou com Campanha para a garota Julia Pinheiro chegando a R$ 70 mil reais para sua operação de coluna em S. Paulo. O programa ‘Boca do Povo’ agradece aos colaboradores e avisa que as rifas da moto Biz continuarão sendo vendidas pelo pix 67 99 669 69 89 em nome de Edson Souza. Compre e colabore.

2ª)

O rigoroso inverno chegou no Rio Grande do Sul. A próxima campanha da Difusora FM-101.9 será para comprar cobertores novos para a campanha “Me aqueça neste Inverno” para aquecer nossos irmãos gaúchos.

3ª)

O presidente da Câmara Municipal Vereador Carlão, que não está na cidade, mandou recorrer da sentença do Juiz Claudio Miller Pereja, da 2ª Vara de Fazenda e Registros Públicos que concedeu liminar mandando empossar o suplente Gian Sandim. A Câmara recorreu da liminar considerada uma intromissão no Poder Legislativo.

4ª)

A prefeita Adriane Lopes marcou mais um gol de placa, desta vez conseguindo uma brecha na lei e junto com a Câmara fazendo um Refis que reabastecerá o caixa da Prefeitura de Campo Grande. O desconto será de 90% dos débitos aos donos de imóveis com impostos atrasados.

5ª)

Em Miranda o povo está comentando pelas ruas do “quebra-pau” de ontem no gabinete do prefeito que estava em Campo Grande. O envolvido seria o Chefe de Gabinete que teria arrumado uma “sirigaita”. A esposa descobriu e cobriu de “porrada” o pobre homem…

6ª)

Continua no ‘xilindró’ o presidente da Federação de Futebol de MS Francisco Cezário que “tomou” a FFMS para si, criando um feudo, tornando-a prisioneira de sua sovinice. Ele foi preso pelo GAECO com 800 mil ‘debaixo do colchão’. É acusado de desviar 6 milhões de reais e fazer “rachadinha” com uma loja de Dourados.

7ª)

Os times de futebol de MS querem que a Federação deixe de ser ima prisioneira do Cezário e vá para as mãos de alguém com seriedade e moral para trazer o nosso futebol aos melhores dias, e esse homem tem nome e sobrenome: Alfredinho Zamllutti.

8ª)

Hoje as 18hs lançamento em altíssimo estilo da pré-candidatura de Rose Modesto. Será no Murano Buffet na Afonso Pena. Uma festa pra “bacanas”. A “coisa” é ‘pra lá de chique’: longo para as mulheres e Social completo para homens. Pobre vai ter que passar longe daquilo. Como dizia a Tia Laura: “Em festa de Anu, urubu não entra!”.

9ª)

Campo-grandenses acostumados às altas temperaturas vão passar um fim de semana agasalhados. Temperaturas vão de 7 a 5 graus e algum chuvisco. Podem ir tirando cobertores e casacos da naftalina pra aguentar as baixas temperaturas.

10ª)

Justiça determinou o sequestro de 12,5 milhões em contas bancárias e bens do vereador Claudinho Serra (PSDB), reu pelos crimes de : corrupção, peculato, organização criminosa e fraude a licitações e acusado pelo MP como chefão de uma quadrilha que roubava da prefeitura de Sidrolândia.

Chicotadas do dia!

O Detran-MS administrado por um diretor-Adjunto sem CNH, começou cobrar débitos referentes a taxas de licenciamento em atraso, assim como já faz com o IPVA. O devedor terá seu nome protestado caso não pague e ainda vai ter que desembolsar mais as taxas cartorárias para não ficar com o nome sujo. Depois o autor dessa ‘barbaridade’ virá em época eleitoral pedindo votos para continuar na vida pública. Isso merece as nossas duplas e triplas chicotadas.

Aniversariantes:

Moisés Abreu; Severina da Silva; Waldo Franco; Fábio Mansour; Hélida Monteiro; Maria Luiza Sthurk; Silvio Mori; Artêmia Gimenez da Cunha; Rafael Cândia; Felipe di Benedetto; Márcia Sodré; Camila Mansano; Volnei Abreu Ávilla; Jair Grasel e Hélio Fortunato Pereira.

Nossos bons e queridos amigos:

Marco Santullo e Ulysses Rocha da PMCG; Gilberto Segóvia: presidente da Câmara de Caarapó; Marcos Sãovesso, pré-candidato a vereador em Batayporã; Prefeita Dra. Cleidiane de Jardim; Prefeito André Nezi de Caarapó e prefeito Valdir Junior de Nioaque; deputado estadual Roberto Hashioka e os irmãos Alberto e Adauto Inácio, sobrinhos do Lula que renunciaram a candidatura para ajudar o Landmark Rios.

