Segunda-feira, 28 de setembro de 2020.

AS ‘10’ MAIS

Começou ontem a propaganda eleitoral no rádio, jornal e nas tevês. A liberdade para rádios e tevês é limitada. Jornais, revistas e sites estão desfrutando da liberdade de criticar ou reportar o que bem entender.

Ministra do STJ Laurita Vaz declarou extinta punibilidade de um homem que roubou uma peça de bacalhau no valor de R$ 119 reais. Sorte dele que não era arroz…

Mega-sena acumulou novamente. Dezenas sorteadas sábado: 03, 07, 17, 20, 48 e 50. Quarta-feira o premio será de 60 milhões.

Desafiando a “lista negra” do TCE-MS, o ex-prefeito Nelson Cintra registrou sua candidatura a prefeito de Porto Murtinho…

O dinheiro de papel que originariamente foi inventado na China está sendo velozmente abolido. Chineses estão deixando de usá-lo. Por lá compras e pagamentos estão sendo feitos pela internet.

Vinícius Siqueira deu um “shotokan” no embusteiro do Tio Trutis e ganhou o direito de ser candidato a prefeito de Campo Grande. Os capoeiristas da política, literalmente não se entendem.

Mesmo afastado do Ministério Público para concorrer a prefeitura de Campo Grande o promotor Harfouche continua recebendo mais de 60 mil reais por mês. Ele alistou seu filho como candidato a vereador deixando seus demais alistados esmorecidos.

Um temido polvo de 7 braços, que vive nas profundezas do oceano, apareceu na costa rochosa de Washigton-EUA. Ele possui um metro de comprimento e será estudado por cientistas.

Trairagem fez o economista Heber Xavier deixar a presidência da Santa Casa. Ele queria implementar um programa para que receita e despesas se equilibrassem…

Vem ai uma data que promete vender mais que o Dia das Mães: É o “Dia do Solteiro” que neste ano acontecerá dia 11 de novembro. Marque no seu calendário e não se esqueça de comprar um presente para você mesmo.

Chicotadas do dia!.

Procon/MS autuou na semana passada uma revendedora de gás (GLP) toda irregular. Autorizada para manter 120 botijões em estoque, ela guardava 132 com marcas diferentes. A empresa não dava nota fiscal do produto. Alguns botijões estavam com peso irregular. Para esses maus comerciantes que abusam da incapacidade dos consumidores, vai a nossa tripla chicotada do dia.

