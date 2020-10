Sexta-feira, 02 de Outubro de 2020.

AS ‘10’ MAIS

Primeira:

Este é o Outubro Rosa, mês em que se convocam as mulheres para fazer o exame de mama. Cuide-se.

Segunda:

Justiça afinando as canelas para intimar à candidata a vice da chapa de Márcio Fernandes (MDB), Sra. Juliana Zorzo.

Terceira:

O prefeito de Bandeirantes Álvaro Urt, entrou no TJMS pedindo liminar para retornar ao cargo. Decisão deve sair hoje.

Quarta:

Comenta-se que a secretária de Educação do estado não cansa de reclamar do seu afilhado Juari que se lançou candidato a vereador e sem lhe pedir bênção…

Quinta:

Dizem que o feriadão do “saco cheio” deverá atrair para a cidade de Bonito pelo menos 15 mil turistas. A cidade não tem estrutura para tudo isso…

Sexta:

A Etna fechou, mas os problemas dela na justiça continuaram. 71 clientes estão com ação contra a empresa por vender produtos, anunciados a um preço e cobrado outro, na boca do caixa…

Sétima:

Tio Trutis está bravo com a decisão da justiça em confirmar Vinícius Siqueira como candidato do partido. Desbocado como ele só, o deputado “dono” do partido classificou a decisão como “monstruosa”.

Oitava:

Deputada federal Flordelis está com um “pezinho” dentro da cadeia. Aqui no MS dizem existir uma cópia fiel de outra “flordeliz” que está dando muito que falar…

Nona:

Jamil Name e Jamilzinho Name ganharam ontem direito a mais 3 anos de cadeia no Presídio Federal de Mossoró-RN. Nossas previsões que alguns achavam catastrófica se concretizaram.

Décima:

Pastores José Fernandes Sales, 67, e Sinaí Souza Sales, 43, morreram em acidente na rodovia BR-262 em Anastácio. Outros dois ocupantes do outro veículo envolvido no acidente ficaram seriamente feridos. Uma criança que também estava no acidente ficou ferida. O casal de pastores eram da Igreja Assembleia de Deus, em Dourados.

Chicotadas!

Lei é lei: Eis o ‘por que’ todos querem que a chapa de Sérgio Harfouche seja impugnada. Não é porque ele ‘é’ da justiça que merece privilégios. Harfouche não pediu exoneração definitiva do cargo de procurador de justiça do Ministério Público, mas apenas ‘licença’ remunerada. Já são 3 os partidos que pediram a sua cabeça. Pela inobservância às regras – que valem para todos – inclusive pra ele, fica a nossa “tripla” chicotada do dia.

Aniversariantes!

Meus amigos:

