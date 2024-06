As Dez Mais

Sexta, 14 de junho de 2024.

Sorteada a moto Biz da campanha para operar em S. Paulo a menina Julia Pinheiro. O sorteado foi o número 5.888. Saiu para a empresa Cunha Locações, do empresário Éder Cunha. Sobrou ainda um fundo de caixa de 10 mil que será entregue no programa ‘Boca do Povo’ de segunda-feira.

Professora de Anastácio cujo marido é vereador quase desmaiou quando viu seu nome nas redes sociais como se ela tivesse sido presa por roubar xampu numa farmácia em Corumbá. A irmã dela foi quem roubou e na delegacia deu nome o errado. O equívoco está desfeito, mas resta ainda as providências judiciais. Alguém vai pagar o pato.

Entrevistado no programa Boca do Povo da FM-101.9 o advogado de defesa dos dois PMs que agiram no estrito dever, trocando tiros com o truculento ex-vereador Dinho Vital que morreu em consequência, afirmou que “Seus clientes estão presos injustamente e que a justiça precisa soltá-los porque fizeram o que qualquer profissional de polícia faria”.

Ainda sobre Dinho: Além do laudo pericial sobre o corpo, foi mandado fazer exame residuográfico, só que MS não faz mais esse tipo de exame, mas o advogado de defesa Dr. Lucas Arguelho Rocha, insistiu na prova que comprova que Dinho Vital atirou primeiro e os PMs revidaram.

Uma senhora copiou uma notícia falsa que estava rolando na rede social durante a campanha para governador e agora ela uma multa de 8 mil reais por ‘espalhar fake-news’. A autuação foi da Justiça Eleitoral.

Com a Inteligência Artificial ficou fácil localizar quem faz e espalha notícia falsa na internet. Depois a Justiça Eleitoral processa o mentiroso que acaba multado. A multa ‘é’ salgada e o mentiroso paga, ou é protestado – tem o crédito cortado – e sofre ação judicial. Se tiver bens eles serão penhorados e caso não pague irá perdê-los.

TCE-MS aceitou a denúncia contra Wezer Alves Rodrigues que no exercício da presidência da Câmara de Aquidauana, vai responder pela contratação de agência de publicidade em termos esquisitos sem atender à exigência de transparência. Passarinho me contou que “A batata do Wezer continua assando…”.

Puccinelli vai entre os dias 19 ou 20 do mês que vem à Brasília, com pesquisas nas mãos, para discutir com a cúpula do MDB se será ou não candidato a prefeito. Se não for candidato vai ficar de “butuca” para ver quem irá apoiar. Provavelmente, se nada der certo, abandonará a política.

Para viver de forma digna e sem sobressaltos financeiros o trabalhador brasileiro teria que ganhar mais 5.534, 37, que somados ao salário-mínimo atual resultaria em 6.946,37. Isso seria o ideal. O salário-mínimo atual está em 1.412 reais.

O pedágio na “estrada da morte” Br-163 aumentou em 3,69% a partir de hoje. Para uma concessionária como a CCRMSVia que prometeu e nada fez, esse aumento concedido não passa de uma afronta aos usuários. Isso é um relaxamento total.

Advogada denunciou que seu cliente morreu à míngua na Penitenciária da Gameleira-II. Estava doente. Emagreceu 27 quilos em 60 dias. Vomitava sangue e desmaiava. Ela denunciou o diretor do presídio que “riu” quando ela pediu ‘por clemência’ para que ele fosse medicado. O cliente dela morreu e a denúncia agora vai apurar se houve negligência. “Ele não foi tratado como um Ser-Humano”. Essa falta de misericórdia merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

