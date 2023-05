As invasões do MST devem ser coibidas’, diz Riedel em entrevista a Crusoé

Em entrevista a Crusoé, veículo nacional, o governador Eduardo Riedel (PSDB), falou sobre diversos temas, entre eles a série de invasões do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) no país. Para o tucano, as ações do grupo têm encontrado respostas dúbias por parte governo e gerado instabilidade política.

“Esse movimento de invasão deve ser coibido. Isso traz muita insegurança. Se na década de 70 e 80 esse movimento era incentivado, era outro momento da história brasileira”, disse. O governador ainda defendeu uma reforma agrária dentro do critério legal: “Comprem a área, façam o projeto, invistam o recurso necessário. Agora, quando há uma discussão com mensagens dúbias em relação a uma invasão, aí começa a ter problemas.”

Assista a entrevista na íntegra: