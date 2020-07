A entrevista de sexta-feira (17/07) nos estúdios da Difusora/FM-101.9 no programa “Boca do Povo” mostrou como é fácil ser modelo nessa nova Era Digital.

A modelo paraense Keren Veiga, foi entrevistada e propagou como é fácil e barato ser modelo. Keren possui uma página no Instagram que pode ser localizada no seguinte endereço eletrônico @_keren.veiga_

FACILIDADES

Mediante um questionário a ser preenchido, o preço para fazer um “book” começa pelo fornecimento de quatro mantimentos não perecíveis que serão doados à entidades. A candidata terá à disposição: maquiagem, roupas e fotógrafos especializados.

Depois de iniciadas, as jovens entram para a seleção de grandes magazines e outros eventos. Contatos pelo (67) 99.160.0245 c/Keren.