Às vésperas de encerrar o prazo, jovens de Mato Grosso do Sul se alistam no serviço militar

Termina na próxima sexta-feira (30) o prazo para alistamento no Serviço Militar, obrigatório para jovens masculinos que completam 18 anos até o fim do mês. Já se alistaram mais de 32 mil pessoas em Mato Grosso do Sul, que atuaram no CMO (Comando Militar do Oeste), conforme a 9ª Região Militar.

No ano passado, no prazo concluído, foram 49.591 jovens alistados, contra a prévia coletada às 14h de terça-feira (27), de 32.776 jovens. Apesar do prazo, que ainda não terminou, o número representa -33% se comparado ao balanço de alistados deste ano e de 2022.

O processo pode ser feito on-line pelo site alistamento.eb.mil.br ou na Junta de Serviço Militar do município. Para a realização do cadastro, é necessário estar com os documentos pessoais, CPF, RG e comprovante de residência atual.

Por ser um processo obrigatório e previsto na Lei nº 4.375, de 1.964, o não comparecimento na seleção resulta em complicações, como a irregularização do Título de Eleitor, restrição para viagem para o exterior, proibição de assumir concurso público, restrição em emprego de carteira assinada e não colar grau em universidade”.

Conforme a legislação, são isentos do Serviço Militar obrigatório, pessoas com deficiência, notoriamente incapaz ou com incapacidade temporária; jovens casados, pais ou responsáveis pelo sustento da família; ou integrante de denominações religiosas, mediante requerimento de processo de isenção.

O candidato selecionado irá ingressar nas Forças Armadas por 12 meses, podendo optar pelo engajamento, permanecendo por até mais sete anos, dependendo da disponibilidade de vagas.