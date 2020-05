Segunda-feira, 25 de maio de 2020.

AS ‘10’ MAIS

Primeira:

Megasena de sábado acumulou de novo. Premio de quarta-feira será de 30 milhões. Dezenas sorteadas: 2, 3, 8, 19, 29 e 37.

Segunda:

A partir de hoje a Prefeitura de Campo Grande volta a funcionar em todas as suas secretarias em dois períodos. Os servidores deverão utilizar máscaras e guardar distância uns dos outros.

Terceira:

Dois menores resolveram fazer um “corre” na Vila do Polonês, próximo ao Carandá Bosque. Tentaram tomar de assalto o carro de um delegado de polícia que reagiu e matou um deles. O outro fugiu e está sendo procurado.

Quarta:

Marcelo Navajas, ex-ministro da Saúde da Bolívia foi preso acusado de superfaturar respiradores comprados de uma Cia. Espanhola. Os 179 respiradores custaram 5 milhões de dólares.

Quinta:

Petrobrás denunciada por importar gasolina do exterior e exportar o petróleo brasileiro mais barato. As refinarias brasileiras trabalham a 30% da capacidade para que o trambique petrolífero seja mantido. Isso é uma vergonha.

Sexta:

A agência russa TASS anunciou que a Rússia começará a vacinação já no final de setembro e toda a nação será vacinada contra o coronavírus. O país mais extenso do mundo é o segundo em contágio: 326.448 infectados e 3.249 mortes. O Brasil é o segundo país em número de infectados: 312.074 e 20.112 mortes.

Sétima:

Presidente do STF Dias Tóffoli internado com coronavírus. Ele havia sido internado para uma pequena cirurgia, mas vai ficar uma semana internado. Seu lugar na Corte foi assumido pelo vice-presidente da Corte, ministro Luiz Fux, vice-presidente.

Oitava:

Em Ponta Porã a polícia “estourou” uma rinha de galos. Oito pessoas foram presas e 30 galos resgatados. Todo mundo acabou foi autuado por maus-tratos a animais e desobediência de medida sanitária.

Nona:

PT, PSDB, PSOL e PC do B entraram com recurso no TSE pedindo que o vídeo da reunião ministerial de Bolsonaro, tornado público pelo ministro Celso de Melo, do STF, seja imediatamente retirado do ar. Alegam que o vídeo não passa de mera propaganda política do Presidente.

Décima:

Alguém viu o assassinato de Wagner Pinto (49), na noite de ontem no Indubrasil. Uma picape branca com 4 indivíduos parou no local, desceu uma pessoa que abordou a vítima esfaqueando-o mortalmente por duas vezes. A polícia já tem o fio da meada.

CHICOTADA!

Tem gente querendo botar caraminholas na cabeça do povo alegando a possibilidade de funcionários de frigoríficos infectados com ‘coronavírus’ podem transmitir a doença através de carnes frigorificadas. Isso é impossível de acontecer, mas fakenews tentam criar um clima de sugestão e medo às pessoas. Para os que se ocupam dessas inverdades a nossa “tripla” chicotada do dia.

Aniversariantes!

Diana Duim: de Terenos; Andressa Trad Vieira; Dra. Rosa Rondon; Maurilio Vendramini Duran; Maiara Miyahira; Ramão Costa dos Santos; Ricardo Pereira; Maria Rita Barcelos e Carolina Assis.

Meus amigos!

Sara Ibanhez; D. Beth e Luciano: da Metallu; D. Luzia: do Zé Tavares; Isidro Xavier: na Flórida-EUA; Valmir: do Jd. Anache; Maurício Dalla Nora; D. Francisca: mãe do amigo Dr. Ricardo Ayache: Cardiologista e presidente da Cassems; Reinaldo Costa: o popular “Maquininha. Um dos melhores narradores esportivos do Brasil; Carminha e Josimar Palácio; Rubens Dantas e Lolô: em Coxim e minha querida amiga enfermeira padrão e professora Eliana Coutinho.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.